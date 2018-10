"ttt"-extra: 70 Jahre Frankfurter Buchmesse - 70 Jahre universelle Menschenrechte (hr)

München (ots) - am Sonntag, 14. Oktober 2018, um 23:20 Uhr"ttt-extra" von der weltweit größten Bücherschau"ttt" präsentiert die Highlights der Frankfurter Buchmesse, gibtEinblicke in die Debatten und stellt die aufregendsten Schriftstellerdes diesjährigen Gastlandes Georgien vor. Mit dabei: Juli Zeh, JonasJonasson, Robert Habeck, Chimamanda Ngozi Adichie, Aleida und JanAssmann, Annie Ernaux, Dirk Laabs und vielen anderen.Es ist die 70. Frankfurter Buchmesse, die größte Bücherschau derWelt und für eine Woche das Zentrum der politischen und literarischenDebatten. In diesem Jahr eine besondere Herausforderung für dieBuchmesse, die sich immer auch als Plattform der drängendengesellschaftspolitischen Fragen versteht: Nicht nur die Idee einesgeeinten, liberalen Europas - noch im vorigen Jahr vom französischenPräsidenten Emmanuel Macron mit großer Überzeugungskraft vorgetragen- gerät in die Defensive. Die liberale Demokratie wird nun auch inDeutschland von ihren Feinden, von Rechtspopulisten undRechtsradikalen, massiv angegriffen. Mit ihrem laut vorgetragenenMisstrauen und ihrer Verachtung für die Demokratie sind sie dabei,die moralischen Grundwerte der Gesellschaft zu verschieben. "Wirerleben einen diffusen Hass auf das sogenannte Establishment, aberauch auf Minderheiten und Andersdenkende", sagte BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier eine Woche vor der Eröffnung der FrankfurterBuchmesse und forderte zu mehr Engagement und demokratischemPatriotismus auf.Auch die Menschenrechte werden in diesem Jahr 70 Jahre alt. Siesind das große übergreifende Thema der diesjährigen Buchmesse. Zweirunde Geburtstage also und ein trauriger Anlass: Die universellenMenschenrechte, 1948 von den Vereinten Nationen in Paris erklärt,drohen, im Zusammenhang mit Migration und Geflüchteten, selbst inEuropa nicht mehr anerkannt zu werden. Gleichzeitig öffnet sich dieSchere zwischen Arm und Reich immer weiter, die sozialeUngerechtigkeit wächst, und auch die Sorge um das Kulturgut Buchnimmt zu. Obwohl immerhin noch 42 Prozent der Deutschen Bücherkaufen, nimmt die Anzahl der Leser kontinuierlich ab - Smartphonesund TV-Serien scheinen den Kampf ums Zeit-Budget zu gewinnen.Die Themen der Sendung im Einzelnen:Menschenrechte sind Frauenrechte - Die glamouröse Schriftstellerinund Feministin Chimamanda Ngozi Adichie: Sie ist eine deraufregendsten jungen Stimmen der Weltliteratur: Chimamanda NgoziAdichie, 41-jährige Schriftstellerin aus Nigeria. Jetzt hat sie dieFrankfurter Buchmesse mit einer fulminanten Rede eröffnet, in der siedie Verantwortung der Schriftsteller betont, in einer Zeit, in der"das mächtigste Land der Erde in Dunkelheit versunken ist". "ttt"trifft die Schriftstellerin am Rande ihres Auftritts und spricht mitihr über Menschenrechte und Frauenrechte.Robert Habeck und sein aktuelles Buch "Wer wir sein könnten": Mitihren sprachlichen Grenzverschiebungen, ihren verrücktenSprachbildern vom "Asyltourismus", der "Umvolkung" und den"Volksverrätern", verändern die Rechten die Grundannahmen unsererGesellschaft. Sie stellen die Verfassung und die Menschenrechte inFrage, schreibt Habeck, härten mit ihrer verrohten Wortwahl gegenMitleid ab und normalisieren die Gewalt. Analytisch, nachdenklich,klug und zuversichtlich - "Wer wir sein könnten", wenn wir zumBeispiel nur darauf achteten, was wir sprechen. Das Buch zuraktuellen politischen Lage."Nachtleuchten" - Maria Cecilia Barbetta und ihr neuer Roman:"Nachtleuchten", der jüngste Roman der seit 22 Jahren in Deutschlandlebenden Maria Cecilia Barbetta, spielt in den Jahren 1974/75 inihrer Heimatstadt Buenos Aires, in der von Ängsten geprägten Zeitunmittelbar vor der Militärdiktatur. "Dieser Roman sprüht vor Ideen,er ist ein Vulkan voller verschachtelter Sätze, die uns atemlos Seiteum Seite umblättern lassen", schreibt die Jury für den deutschenBuchpreis über das Buch, das es bis auf die Shortlist geschafft hat."ttt" hat die Schriftstellerin in Berlin und auf der FrankfurterBuchmesse getroffen.Ein Stück deutscher Geschichte - Das Protokoll des NSU-Prozesses:Fünf Jahre lang ist sie in den tageslichtlosen Münchner Gerichtssaalgegangen, um zu protokollieren, wie Recht gesprochen wird gegen dierechtsradikale Terrorgruppe NSU. Annette Rammelsberger und dreiweitere Autorinnen und Autoren haben diesen Prozess festgehalten, dereiner der größten und längsten der Nachkriegszeit war - ein Lehrstückin Deutscher Geschichte. Tanjev Schulz ist einer der drei Mitautoren.Er hat ein eigenes Buch dazu geschrieben: "NSU - Der Terror vonrechts und das Versagen des Staates".Gastland Georgien: In diesem Jahr ist Georgien das Gastland derBuchmesse, ein Land an der Grenze zum Orient, den Blick auf Europagerichtet, als dessen Teil die meisten Georgier sich verstehen. 170Bücher stellen sie auf der Buchmesse vor, alle ins Deutscheübersetzt. "ttt" ist nach Tiflis gereist und stellt drei georgischeSchriftstellerinnen und Schriftsteller vor: Nana Ekvtimishvili undihren Debütroman "Das Birnenfeld", den Tausendsassa, Schriftstellerund Bergsteiger Archil Kikodze und seinen Bestseller "Der Südelefant"und Davit Gabunia und seinen Krimi "Farben der Nacht".Friedenspreis als "Betriebsjubiläum" - Das IntellektuellenpaarAleida und Jan Assmann wird in der Paulskirche geehrt: DerFriedenspreis an die beiden wird als politisches Signal verstanden,schließlich hat sich das Ehepaar Assmann - gerade wurde goldeneHochzeit gefeiert - lang mit Erinnerungskultur beschäftigt, demkulturellen Gedächtnis, dem Verdrängen und Vergessen. "ttt" hatAleida und Jan Assmann in ihrem Haus am Bodensee besucht und mitihnen über "Menschenrechte und Menschenpflichten", ihr 50-jähriges"Betriebsjubiläum" und das Glück des intellektuellen Dialogs vomFrühstück bis zum Abendessen gesprochen."Erinnerung eines Mädchens" - Annie Ernaux versucht das Mädchen zuergründen, das sie einst war: Sie bezeichnet sich als "Ethnologinihrer selbst" und schreibt ganz außergewöhnliche, autobiografischeBücher: Annie Ernaux. Jetzt erscheint mit "Erinnerung eines Mädchens"das fehlende Puzzlestück, das Buch, das sie seit 30 Jahren schreibenwollte. Es ist ein Buch über den Wendepunkt in ihrem Leben, ihr"erstes Mal": eine traumatische Erfahrung, die ihr Leben verändernsollte. "ttt" hat Annie Ernaux in ihrem Haus bei Paris getroffen undmit ihr über ihr Buch gesprochen, das zur Buchmesse auf Deutscherscheint."Bad Bank" - Dirk Laabs über Aufstieg und Fall der Deutschen Bank:Ein Deutscher-Bank-Manager begeht im Januar 2014 in London Suizid.Das ist der Einstieg in das Buch "Bad Bank - Aufstieg und Fall derDeutschen Bank" von Dirk Laabs. Interne Dokumente, Gerichtsakten,Klageschriften und unzählige Gespräche mit aktiven und ehemaligenMitarbeitern der Deutschen Bank hat Laabs zusammengetragen - zu einerspannenden Geschichte über Arroganz, Hybris, Selbstüberschätzung undkrimineller Energie der Akteure. "ttt" trifft den Autor undFilmemacher vor den Türen der Deutschen Bank und auf der FrankfurterBuchmesse.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Evelyn FischerRedaktion: Edith Lange und Naomi Naegele (hr)