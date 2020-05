truu begrüßt den 15.000 Kunden in Deutschland (FOTO)

Pforzheim (ots) - Das Ehepaar Sabine und Jürgen Bauer aus München ist der bereits 15.000 Kunde des Unternehmens truu aus Pforzheim.Die medizinische Fachangestellte in der Orthopädie zeigt sich von der truu home Anlage, die sie auf Empfehlung von Freunden erworben hatte, begeistert: "Wir wollten unbedingt sauberes gefiltertes Trinkwasser aus dem Wasserhahn und haben truu original water ausprobiert. Danach stand für uns die Entscheidung fest: Das ist die Lösung. Ein guter, weicher Geschmack - und auch unser Teekocher und das Bügeleisen profitieren davon, dass das Wasser deutlich weniger Kalk enthält."Mit truu home bietet das Unternehmen, das unter den Top 300 der schnell wachsenden Unternehmen in Europa rangiert, 8 Veredlungsstufen, mit denen 99 % aller Schadstoffe aus dem Wasser herausgefiltert werden. Das Ergebnis ist Wasser in seiner reinsten Form."Wir haben uns auch deshalb für truu entschieden", so Jürgen Bauer, der als Controller bei einem Lebensmittelhersteller tätig ist, "weil uns dieses Produkt ein gutes Gefühl gibt. Die hochwertigen Edelstahl-Materialien sind extrem langlebig. Außerdem gibt es eine 30-jährigen Garantie und eine ebenso lange Update-Garantie. Das nenne ich mal nachhaltig." Da die Quelle für truu original water der Trinkwasseranschluss im Haushalt ist, werden zudem Plastikflaschen und lange Transportwege überflüssig."Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte in Deutschland inzwischen bereits den 15.000 Kunden überzeugt haben", so truu CEO Timo Krause. "Das ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, bei unseren Bemühungen für einen gesunden Lebensstil nicht nachzulassen", ergänzt Krause.Zu truu:truu gehört zu den führenden Anbietern von hochwertigen Filtertechnologien. Mit truu water und truu air bietet das Unternehmen mit Stammsitz in Pforzheim Produkte zur Wasserveredlung und zur Reinigung von Luft mit Licht.Pressekontakt:media@truu.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143077/4607086OTS: truu wasserweik gmbhOriginal-Content von: truu wasserweik gmbh, übermittelt durch news aktuell