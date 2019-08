Ein trockener Sommer füllt die Fässer: 2018 bringt viel Wein / Weinerzeugung um 38 % höher als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Im außergewöhnlich heißen und trockenen Sommer2018 kelterten die Winzerinnen und Winzer in Deutschland deutlichmehr Wein als im Vorjahr. Aus der gesamten Weinmosternte erzeugtensie 1,03 Milliarden Liter Wein (einschließlich des in Weinumgerechneten Mosts). Damit stieg die Weinerzeugung um 38 % gegenüberdem Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich derRheingauer Weinwoche vom 9. bis 18. August weiter mitteilt, dominiertWeißwein mit 66 % gegenüber Rotwein mit 34 % der Gesamtmenge(einschließlich Roséwein und Rotling). Damit hat der Rotweinanteil imVergleich zum Vorjahr (39 %) abgenommen.Im Vergleich zum Sechsjahresmittel 2012 bis 2017 lag dieWeinerzeugung um fast 19 % höher. Umgerechnet in 0,75-Liter-Flaschenergibt die Weinerzeugung des Jahres 2018 rund 1,4 Milliarden FlaschenWein.Von der gesamten Weinerzeugung 2018 betrug der Anteil anPrädikatswein 37 % oder 380 Millionen Liter. Das war die höchsteMenge an Wein der höchsten Qualitätsstufe seit 2003 (430 MillionenLiter). Zudem wurden 600 Millionen Liter Qualitätswein (59 %) und 45Millionen Liter Wein oder Landwein (4 %) erzeugt.Die auf die reine Erntemenge bezogen bedeutendstenWeinanbaugebiete in Deutschland sind Rheinhessen mit 28 % derWeinerzeugung, Pfalz (19 %), Mosel (15 %), Baden (15 %), Württemberg(11 %), Franken (5 %), Nahe (3 %) und Rheingau (3 %).Weiß- und Rotwein mit starker, Sekt und Co. mit moderaterPreissteigerungDie Verbraucherpreise für Traubenweine sind im Jahr 2018 imVergleich zum Vorjahr um 2,2 % gestiegen. Im Einzelnen mussten dieVerbraucherinnen und Verbraucher für Weißwein binnen Jahresfrist 2,8% mehr zahlen, für Rotwein 2,6 %. Die Preissteigerungen für Sekt,Prosecco und Champagner lagen dagegen bei moderaten 0,7 %.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell