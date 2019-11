"Das trifft viele Landwirte in der bäuerlichen Seele": Bauernpräsident Joachim Rukwied nimmt im stern demonstrierende Bauern in Schutz

Hamburg (ots) - Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied,warnt im aktuellen stern vor Gewalt bei den Bauerndemonstrationen. Vor denProtesten in Hamburg und Berlin hatten einzelne Landwirte in sozialen Netzwerkengedroht: "Wir schlagen jetzt mal richtig los. Wir fahren auch mal ein paar Autosam Straßenrand zu Schrott." Dazu sagt Rukwied in der neuen Ausgabe des Magazins,die an diesem Donnerstag erscheint: "Ich bin gegen Gewalt." Der Bauernverbandgehört nicht zu den Initiatoren der Traktor-Demonstrationen.Die Kritik der Bauern richtet sich gegen das Agrarpaket der Bundesregierung mitNeuregelungen für mehr Umwelt- und Insektenschutz, gegen schärfereDüngevorschriften, das Freihandelsabkommen der EU mit dem südamerikanischenStaatenbund Mercosur und gegen eine Verunglimpfung von Bauern.Rukwied wirbt im stern für mehr Verständnis für die Bauern. Die Landwirte hättender Gesellschaft und der Politik zugehört. Rukwied wörtlich: "Wir haben auchverstanden. Wir haben dazugelernt. Auch ich persönlich. Wir setzen seit einigenJahren viele Dinge um. Wir haben mehr Tierwohl in den Ställen. Wir haben wiedervielfältigere Fruchtfolgen, da gab es Tendenzen zur Verengung. Wir haben indiesem Jahr auf 230.000 Kilometern Blühstreifen angelegt, in einer Breite vonfünf Metern. Das ist ein Band, das fast sechsmal um die Erde reicht. Das gab esvor zehn Jahren nicht. Deshalb sind viele Landwirte frustriert, sie sagen:Mensch, ich mach doch schon viel mehr als früher, aber die Kritik nimmt zu. Dastrifft viele Landwirte in der bäuerlichen Seele. Einige reagieren mit Wut. Diesagen mir:'Wir haben die Schnauze voll, wir lassen uns nicht dauernd vorführen.'"Rukwied verteidigt gleichzeitig die Landwirte, die gegen mehr Klima- undInsektenschutz protestieren. Rukwied zum stern: "Wir Bauern haben keinerleiVerständnis, dass Ministerin Klöckner gemeinsam mit der Umweltministerin Schulzeden Aktionsplan Insektenschutz auf den Weg gebracht hat. Er bedeutet massiveEingriffe in das landwirtschaftliche Wirtschaften. Sie gefährden denkooperativen Naturschutz."Laut Bauernpräsident Rukwied sind rund 2,36 Millionen Hektar Ackerland undWiesen von den Einschränkungen durch die neuen Vorschriften betroffen. Der Plander Ministerinnen sei in der Praxis nicht umsetzbar.Rukwied bezweifelt, ob das 2023 geplante Verbot des UnkrautvernichtungsmittelsGlyphosat tatsächlich in Kraft treten wird. Dem stern sagt er: "Warten wir maldie politischen Diskussionen und Entscheidungen ab." Nach dem Kenntnisstand beimBauernverband gebe es keine relevanten Studien, die einen direkten Zusammenhangzwischen Glyphosatanwendungen und Krebs zum Ergebnis hätten.Das vollständige Gespräch mit Bauernpräsident Rukwied lesen Sie im neuen stern.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6329/4451657OTS: Gruner+Jahr, STERNOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell