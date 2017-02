Köln (ots) -Moorlandschaften gehören mit ihrer einzigartigen Artenvielfalt zuden faszinierendsten Gebieten der Welt. Doch durch Trockenlegung undFremdnutzung sind immer mehr Moore bedroht und damit auch derLebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten. Bereits seit 2015unterstützt toom den Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. imRahmen seiner Nachhaltigkeitswochen beim Erhalt und der Renaturierungwertvoller Moorbestände. In diesem Jahr fließt in gesamten Monat Märzein Euro pro verkaufter toom "Naturtalent" torffreier Erde in denMoorschutz. Das Geld fließt in ein Renaturierungsprojekt im Gebietdes größten Hochmoorsees in Deutschland: Das Naturschutzgebiet"Ewiges Meer" im ostfriesischen Aurich.Für toom und den NABU e.V. ist der Moorschutz ein wichtigerSchwerpunkt ihres Engagements für den Erhalt der Lebensräumegefährdeter Arten. Denn für Klima und Artenvielfalt spielen intakteMoore eine enorme Rolle: Sie speichern fast ein Drittel desweltweiten Kohlenstoffs - doppelt so viel wie alle Wälder der Erdezusammen. Außerdem entziehen sie der Atmosphäre jedes Jahr bis zu 250Millionen Tonnen des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid (CO2). Derrespektvolle und verantwortungsbewusste Umgang mit Mensch und Umweltist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur von toom. In diesemJahr möchte toom den Fokus auf den Erhalt des Naturschutzgebietes"Ewiges Meer" richten. Der größte Hochmoorsee Deutschland ist eineBesonderheit an der ostfriesischen Nordseeküste. Der See umfasst eineWasserfläche von rund 90 Hektar und liegt inmitten einerHochmoorlandschaft und bietet vielen Tieren eine Heimat, wieGraugänse, Stock- und Krickenten, Brachvögel, Bekassinen undTrauerseeschwalben.Konsequenter Ausbau des nachhaltigeren Sortimentstoom baut sein nachhaltigeres Produktsortiment stetig aus: Alserste Baumarktkette in Deutschland hat sich toom bereits letztes Jahrdazu entschieden, das gesamte Erdensortiment sowohl seiner toomQualitätseigenmarke als auch der Markenprodukte bis spätestens 2025auf torffreie Alternativen umzustellen. Bereits im Frühjahr 2016wurde das Sortiment torffreier Erden der Qualitätsmarke auf insgesamtvier Produkte erweitert, nun kommt auch die toomNaturtalent-Hochbeeterde hinzu. Die torffreien Erden der Eigenmarkesind zusätzlich mit dem PRO PLANET-Label gekennzeichnet. Das Labelkennzeichnet bei toom Produkte, die nachhaltiger sind alsherkömmliche Produkte, da sie durch ihre Herstellung, Verarbeitungoder Verwendung Mensch und Umwelt deutlich weniger belasten. Außerdemtragen zum Beispiel auch die "toom" Dispersionsfarben Komfortweiß,Superweiß und Premiumweiß, das Leimholz, Konstruktionsholz sowie das"toom" Laminat das dreieckige Siegel für mehr Nachhaltigkeit. In 2017folgen weitere PRO PLANET Produkte, wie ab März die LED-Leuchten derQualitätsmarke.Mehr Informationen zu toom, dem Nachhaltigkeitsengagement undBildmaterial finden Sie unter www.toom.de. Mehr Informationen zumSchutz und Erhalt der Moore finden Sie außerdem unterwww.nabu.de/natur-und-landschaft/moore/.Über toom:Mit rund 350 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 14.400 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einenGesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründeteREWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in20 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei der Wahl zum"Händler des Jahres 2016 - 2017" den ersten Platz in der Kategorie"Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV, ist einbei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das dieKundenzufriedenheit widerspiegelt.Über NABU e.V.:Der NABU engagiert sich seit 1899 für Mensch und Natur. Mit mehrals 620.000 Mitgliedern und Förderern ist er der mitgliederstärksteUmweltverband in Deutschland.Zu den wichtigsten Aufgaben des NABU zählen der Erhalt derLebensraum- und Artenvielfalt, die Nachhaltigkeit der Land-, Wald-und Wasserwirtschaft und nicht zuletzt der Klimaschutz. DieVermittlung von Naturerlebnissen und die Förderung naturkundlicherKenntnisse gehören zu den zentralen NABU-Anliegen. In den rund 2.000NABU-Gruppen und rund 70 Infozentren in ganz Deutsch-land stehtpraktischer Naturschutz genauso auf dem Programm wie Lobbyar-beit,Umweltbildung, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit.https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/moore/Für Presserückfragen:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln, Tel.: 0221-149-6272,Fax: 0221-149-976272, E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell