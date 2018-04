toom schafft Einweg-Tragetaschen ab / Seit April verzichtet toom sukzessive auf Einwegtüten und stellt in allen Märkten auf die Mehrwegvarianten um (FOTO)

Köln (ots) -Plastiktüten schädigen die Umwelt, verschmutzen zunehmend dieWeltmeere und benötigen viele hundert Jahre, um zu verrotten. Erneutsetzt toom, ein Unternehmen der REWE Group, Maßstäbe in der Brancheund verzichtet auf jegliche Einweg-Tragetaschen. Für Kunden hält dieBaumarktkette in ihren Märkten bundesweit verschiedeneMehrwegvarianten bereit.Um sein Engagement für den Umweltschutz weiter voranzutreiben, hattoom bundesweit seit April mit dem Abverkauf von Einweg-Tragetaschenbegonnen. Dabei schafft die Baumarktkette nicht nur Plastiktüten ab,sondern geht noch einen Schritt weiter und bietet nur nochMehrwegtüten in verschiedenen Designs und Größen an. "Unsere Produktelassen sich prima in den verschiedenen Tragemöglichkeitenunterbringen und können zudem auch für weitere Einsatzgebieteverwendet werden. Denn generell gilt: je öfter eine Tasche genutztwird, desto besser ist ihre Ökobilanz", so Kai Battenberg,Fachbereichsleiter Nachhaltigkeit Ware bei toom.Als Ersatz bieten die toom Märkte ihren Kunden umweltschonendeMehrwegvarianten in unterschiedlichen Größen an: So können sie imSommer zwischen trendiger Baumwolltragetaschen für 1,79 Euro,Permanent-Tragetaschen aus Recyclingmaterial ab 79 Cent oder Kartonsab 79 Cent das Stück wählen. Die neuen Tragetaschen werden vor alleman Stabilität und durch einen längeren Griff deutlich an Komfortgewinnen. Ist eine der toom Mehrwegtragetaschen kaputt, erhält derKunde als zusätzlichen Service im Tausch eine neue Tasche.Mehr Informationen zu toom sowie Bild- und Filmmaterial finden Sieunter www.toom.de.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von über 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte die 1927 gegründetegenossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro und ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei derWahl zum "Händler des Jahres 2017- 2018" wiederholt den ersten Platzin der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&AResearch BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntesSiegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.Für Presserückfragen:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln, Tel.: 0221-149-6272,Fax: 0221-149-976272, E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell