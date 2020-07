toom erneut für Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet / Verleihung erstmals per Online-Event (FOTO)

Köln (ots) - Im Dezember 2019 wurde toom Baumarkt zum zweiten Mal mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" für seine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik ausgezeichnet. Die feierliche Zertifikatsübergabe fand in diesem Jahr erstmals als Online-Event statt. Zu den Gratulanten zählten Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey, die die Schirmherrschaft über das audit trägt, und Fußballweltschiedsrichterin Bibiana Steinhaus.Egal ob Sabbatical, Pflege von Familienangehörigen oder flexible Arbeitszeitgestaltung - bereits seit 2016 ist toom Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet, einem anerkannten Qualitätssiegel, das Arbeitgebern eine hohe Kompetenz im Einsatz für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bescheinigt. Ende 2019 wurde diese Auszeichnung erneut für die nächsten drei Jahre bestätigt. Die feierliche Zertifikatsübergabe sollte ursprünglich am 15. Juni in Berlin stattfinden, fand aber in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und - erstmals in der 22-jährigen Geschichte des audits überhaupt - als webbasierte Veranstaltung statt."Die Corona-Pandemie hat uns allen die Wichtigkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben noch einmal ganz deutlich vor Augen geführt und uns in unserem bisherigen Weg weiter bestärkt. Wir bei toom Baumarkt sind stolz, dass wir auf diese neue und herausfordernde Situation umgehend mit flexiblen Lösungen reagieren konnten - sowohl mit technischen als auch sozialen Lösungen für die Kollegen in der Zentrale, an den Logistikstandorten und den Märkten bundesweit", betont René Haßfeld, CEO toom Baumarkt GmbH.Mehr Informationen zu toom finden Sie unter http://www.toom.de .Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.500 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte die 1927 gegründete genossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 62 Milliarden Euro und ist mit ihren 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60444/4641261OTS: toom Baumarkt GmbHOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell