Köln (ots) -Eine gezielte Orientierung an Bewerbern, verbesserte IT-Lösungen,Hochschulkooperationen und vor allem Wertschätzung und Respekt - toomstrebt stets nach Optimierung der Recruiting-Qualität. Dafür wurdedie Baumarktkette nun mit dem goldenen Gütesiegel "Best Recruiter2017/18" ausgezeichnet.Aus 423 getesteten Unternehmen und Institutionen konnte sich toommit überdurchschnittlicher Punktzahl und dem Sieg in der Branche"Einzelhandel" von den Mitbewerbern abheben und das goldeneGütesiegel erlangen. Am 7. März wurden die Sieger im Zuge einerfeierlichen Verleihung in der Frankfurter Botschaft geehrt. "Wir sindausgesprochen stolz über Platz 1 in der Branche Einzelhandel. Sichals Baumarkt in der Branche Einzelhandel zu positionieren, spiegeltdie Leidenschaft und das Engagement unseres Recruiting und EmployerBranding Teams wieder", so Mario Kreher, Leiter Personal bei toom."Durch die Auszeichnung fühlen wir uns positiv auf unserem Wegbestärkt und sind hochmotiviert, auch weiterhin jene Mitarbeiter undMitarbeiterinnen zu gewinnen, welche nicht nur für eineWeiterentwicklung von toom sorgen, sondern auch zu unsererUnternehmenskultur passen."BEST RECRUITERS, eine Initiative der GPK Event- undKommunikationsmanagement GmbH, untersucht jährlich dieRecruiter-Qualität von Arbeitgebern. Dabei werden anhand von 130Kriterien die Säulen Online-Recruiting-Präsenz,Online-Stellenanzeigen-Analyse, Bewerber-Umgang und Bewerber undBewerberinnen-Feedback bewertet. Durch das BEST-RECRUITERS-Gütesiegelsoll sichergestellt werden, dass das Qualitätsversprechen anpotenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfüllt wird undMindeststandards im Recruiting eingehalten werden.Neben toom wurde auch die Rewe Group als Branchensieger derKategorie "Lebensmitteleinzelhandel" mit dem goldenen Gütesiegelausgezeichnet.Ausgezeichnet: toom ist "berufundfamilie" zertifiziertVereinbarkeit von Beruf und Familie: Für toom als nachhaltig undverantwortungsvoll handelndes Unternehmen sowie als Arbeitgeber fürmehr als 15.000 Mitarbeiter ist dies ein fester Bestandteil einerlebensphasen- und familienbewussten Personal- und Mitarbeiterpolitik.Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der GemeinnützigenHertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wegeund unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasenund den damit verbundenen Herausforderungen. Bereits seit dem 31.Oktober 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie".Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von über 2,6 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte die 1927 gegründetegenossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro und ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei derWahl zum "Händler des Jahres 2017- 2018" wiederholt den ersten Platzin der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&AResearch BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntesSiegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.