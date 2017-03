toom: Respekt an alle Selbermacher / Aktuelle forsa-Umfrage zeigt: Immer mehr Deutsche haben Spaß am Selbermachen +++ Deutschland sagt: Respekt, wer's selber macht (FOTO)

Köln (ots) -Laut einer von toom beauftragten forsa-Umfrage liegt Selbermachenvoll im Trend: 93 Prozent der Befragten sind stolz darauf,Do-it-yourself-Vorhaben mit den eigenen Händen ganz nach denpersönlichen Vorstellungen umzusetzen. So viel Engagement verdientRespekt. Unter dem Motto "Deutschland sagt: Respekt wer's selbermacht" hat sich toom im ganzen Land auf die Suche gemacht, umSelbermacher und ihre Geschichten zu finden. Und es gibt sie überall:Menschen, die für andere heimwerken und anpacken. Die neue toomKampagne zur Frühjahrssaison erzählt deren kleine und großeGeschichten - von der Hilfe in größter Not bis zurNacht-und-Nebel-Überraschung, von der schnellen Reparatur bis zumgroßen Bauprojekt. Und bei allen steht eines im Vordergrund: Dank undAnerkennung für den Einsatz und die Leistung.Gärtnern, Basteln, Bauen sind bei den Deutschen beliebte Hobbys.Im Auftrag von toom befragte forsa im Januar insgesamt rund 2.000Hobbyheimwerker zu den Themen Do-it-Yourself und Respekt. DieErgebnisse sind eindeutig: Selbermachen liegt absolut im Trend. Immermehr Deutsche haben Spaß am Selbermachen und sind zufrieden und stolzetwas mit den eigenen Händen zu erschaffen. Knapp die Hälfte derBefragten macht nach eigenen Angaben häufig selbstHeimwerker-Arbeiten - immerhin 39 Prozent schreiben sich auch vielhandwerkliches Geschick zu. Fast allen Hobby-Heimwerkern ist es dabeiwichtig, ihre Vorhaben ganz nach den eigenen Vorstellungen planen undgestalten zu können. 60 Prozent der Befragten freuen sich, wenn zumBeispiel auch Freunde oder Verwandte mit anpacken und für knapp dieHälfte der Hobby-Handwerker sind Lob und Anerkennung ihrer Liebstenfür umgesetzte Selbermach-Projekte ein besonderer Ansporn. So wieunter anderem bei Familie Herbster aus dem neuen toom Spot: MutterGudrun wünscht sich nichts sehnlicher als ein Hochbeet, damit siewieder selbst gärtnern kann. Ihr Sohn Thomas möchte ihr nicht nureines bauen, sondern sie auch damit überraschen. Deshalb macht er ausdem Muttertags-Geschenk eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Als Dank fürdiese Aktion pflanzt Gudrun ihrem Sohn ein "Danke" aus Blumen in ihrBeet. Diesen und weitere Spots finden Sie unter www.toom.de.Weiterentwicklung der ErfolgskampagneAls kompetenter Partner im Bereich Selbermachen ist es toom einbesonderes Anliegen, Kunden zur Umsetzung ihrer Vorhaben und zurkreativen Gestaltung zu motivieren und sie bei der Realisierung ihrerProjekte zu unterstützen. Daher startet toom ab März mit neuenPlakat-Motiven und vier neuen TV-Spots in seine diesjährigeKampagnenphase. Die Baumarktkette hat ihre erfolgreicheRespekt-Kampagne dieses Jahr noch einen Schritt weiterentwickelt. Diebegleitenden TV-Spots erzählen vier authentische Geschichten, diesich alle um das Thema "Danke sagen" drehen: Unter demweiterentwickelten Claim "Deutschland sagt: Respekt, wer's selbermacht" sagen echte Menschen ihren Selbermachern Danke und zollenihnen für ihren Einsatz Respekt.Für alle, die auch ihren Heimwerken Danke sagen wollen: Aufwww.toom.de können persönliche Videos hochgeladen werden. Darüberhinaus kann man seine Respektbotschaft mit dem Hashtag #sagtrespektbei YouTube, Facebook oder Instagram teilen.Mehr Informationen zu toom, Bildmaterial sowie die TV Spots findenSie unter www.toom.de.Über toom:Mit rund 350 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 14.400 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einenGesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründeteREWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in20 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei der Wahl zum"Händler des Jahres 2016 - 2017" den ersten Platz in der Kategorie"Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV, ist einbei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das dieKundenzufriedenheit widerspiegelt.Für Presserückfragen:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln, Tel.: 0221-149-6272,Fax: 0221-149-976272, E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell