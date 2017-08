toom: Neue Flughöhe beim Bienenschutz / Ab sofort erhalten Kunden bei toom nur noch Zierpflanzen, die ohne besonders bienengefährliche Pestizide* (Neonicotinoide) produziert wurden (FOTO)

Köln (ots) -Viele blühende Zierpflanzen sind für Bienen, Hummeln und Co. einewichtige Nahrungsquelle und werden daher gerne von Balkon- undGartenbesitzern gepflanzt. Doch was einige Bienenfreunde nichtwissen: Zierpflanzen sind in der Produktion oftmals mit Pestizidenbehandelt worden, die auch den nützlichen Insekten schaden. Um aktivzum Bienen- und Umweltschutz beizutragen, hat toom die Vorgaben fürseine Zierpflanzenlieferanten verschärft und bietet als ersterBaumarkt Deutschlands nur noch Zierpflanzen an, die ohne die vonGreenpeace als besonders bienengefährlich eingestuften Pestizide(Neonicotinoide) produziert wurden.Bienen sind in unserem Ökosystem unersetzlich: Wer den fleißigenNützlingen einen bienenfreundlichen Lebensraum schaffen möchte,sollte beim Kauf von blühenden Zierpflanzen darauf achten, dass sieohne den Einsatz von Neonicotinoiden angebaut wurden. DennZierpflanzen enthalten oftmals Rückstände von Pestiziden, die für denRückgang wichtiger Fluginsekten wie Bienen, Schmetterlingen undSchwebfliegen in Deutschland mitverantwortlich sind. Kommenbeispielweise Bienen mit ihnen in Kontakt, sind ihreKommunikationsfähigkeit und ihr Orientierungssinn gestört. Im Zugeseiner nachhaltigeren Sortimentsgestaltung bietet toom seinen Kundenab sofort nur noch Zierpflanzen an, die ohne bienengefährlichePestizide produziert wurden. So können Kunden beispielsweise mitSalvien, Lavendel oder vielen anderen Bienenfreunden von toom ihrenBalkon oder Garten bedenkenlos in eine blühende Bienenoaseverwandeln.Für den erfolgreichen Ausschluss von besonders bienengefährlichenPestiziden in der Zierpflanzenproduktion war eine intensive undlangjährige Zusammenarbeit mit den Lieferanten erforderlich. Dennsogar noch nach vielen Jahren kann der Boden besondersbienengefährliche Rückstände aufweisen, die er an die Pflanzenabgibt. Ebenso werden teilweise mehrjährige Mutterpflanzen in derProduktion genutzt, die immer noch Pestizidrückstände enthalten unddiese auf Stecklinge übertragen können. Bereits seit 2013 überprüftund überarbeitet toom auch jenseits der Pflanzen das gesamteSortiment auf Wirkstoffe, die als besonders bienengefährdend gelten.Im Bereich der chemischen Pflanzenschutzmittel verzichtet dieBaumarktkette seit 2015 komplett auf bienenschädliche Produkte.Darunter fallen auch die Produkte, die laut einer Greenpeace-Studie**die besonders bienengefährlichen Wirkstoffe enthalten. Zusätzlichberät das geschulte Fachpersonal, wie Kunden Schadinsekten, Pilze undKrankheiten auf sanftere Weise und ohne den Einsatz von chemischenMitteln im Zaum halten können.* Darunter fallen Clothianidin, Thiamethoxam, Imidacloprid,Chlorpyrifos, Fipronil, Deltamethrin und Cypermethrin**http://bienenschutz.org/wp-content/uploads/2014/04/Bienenreport.pdfMehr Informationen zu toom sowie Bild- und Filmmaterial finden Sieunter www.toom.de.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von über 2,6 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte die 1927 gegründetegenossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro und ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei derWahl zum "Händler des Jahres 2016 - 2017" den ersten Platz in derKategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV,ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das dieKundenzufriedenheit widerspiegelt.Pressekontakt:Für Presserückfragen:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln, Tel.: 0221-149-6272,Fax: 0221-149-976272, E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell