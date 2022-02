tokentus investment AG beteiligt sich mit weiteren USD 1 Mio. an Qredo Ltd.

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8) mit Sitz in Frankfurt am Main beteiligt sich im Rahmen der aktuellen Serie-A-Finanzierungsrunde mit weiteren USD 1 Mio. an der Qredo Ltd. („Qredo“) mit Sitz in London (UK). Qredo ist eine dezentrale Infrastruktur und Produktsuite für das digitale Asset Management. Bereits im Jahr 2020 investierte tokentus erstmals über Eigenkapital in Qredo. Neben tokentus sind an der Finanzierungsrunde, die mit einem Volumen von USD 80 Mio. eine der bisher größten Serie-A-Runden der Blockchain-Krypto-Szene ist, namhafte Krypto-Investoren, wie 10T Holdings als Lead-Investor der Runde, Kingsway Capital, Coinbase Ventures, Ava Labs, Terraform Labs, GoldenTree Asset Management, HOF Capital, SVK Crypto, GMF Capital, Rovida Kruptos Assets Limited, Vectr Fintech, Kestrel 0x1, Kenetic Capital, Nural Capital First Light (US) LP, Raptor Group, Alumni Ventures Blockchain Fund und Liberty City Ventures beteiligt. Für tokentus ist diese Investition das Aufstocken bei einem bereits bestehenden Portfolio-Unternehmen sowie ein weiterer Schritt auf dem Weg zu den im Rahmen der erst kürzlich abgeschlossenen Kapitalerhöhung kommunizierten Wachstumszielen.

Qredo ist nach eigener Auffassung ein Innovator im Bereich Cybersicherheit und Blockchain und betreibt ein dezentrales Netzwerk, das eine sichere und schnelle Bewegung von digitalen Vermögenswerten für institutionelle Anleger ermöglicht. Qredo bietet einen Verwahrungsdienst (Wallets) sowie über sein Netzwerk den sicheren Handel von Krypto-Assets. Die sichere dezentralisierte Verwahrung eliminiert nach eigener Auffassung private Schlüsselrisiken und beseitigt so Angriffspunkte. Durch diese Architektur kann Qredo den Sicherheitsbedürfnissen von Finanzdienstleistern gerecht werden, die digitale Vermögenswerte leihen, verleihen, kaufen, verkaufen, handeln und aufbewahren wollen. Qredo verwendet hierfür ein einzigartiges Blockchain-Protokoll, mit dem Benutzer auf Kryptowährungen auf Layer-1-Blockchains, wie Bitcoin, sowie auf Ethereum und andere führende Kryptowährungen über ein Layer-2-Netzwerk zugreifen können. Auf diese innovative Weise können Benutzer sicher an dezentralen Systemen wie kettenübergreifenden („Cross-Chain“) Liquiditätspools, dem Handel mit besicherten Derivaten und der Durchführung von kettenübergreifenden Atomic-Swaps teilnehmen.

„Ich freue mich sehr, dass wir nach unserem Einstieg bei der BCB Group, der vorletzte Woche vermeldet wurde, erneut Teil einer aus unserer Sicht so renommierten Finanzierungsrunde mit den führenden VCs der Krypto- und Blockchainbranche sein können. Der Ausbau unseres Investments in Qredo ist ein weiterer Schritt in unserer ambitionierten Wachstumsstory“, so Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG. „Wir sind schon sehr früh in 2019 auf Qredo aufmerksam geworden. In 2020 haben wir dann erstmals in Qredo über Equity investiert. Das aktuelle Investment in Qredo zeigt, dass wir ein Portfolio-Unternehmen auch über mehrere Finanzierungsrunden begleiten wollen und können“, fügt Benedikt Schulz hinzu, der verantwortliche Investment Manager der tokentus investment AG.