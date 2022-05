tokentus investment AG: Gute Nachricht für Beteiligung Nayms

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8) mit Sitz in Frankfurt am Main gibt bekannt, dass ihre Beteiligung Nayms – eine innovative Plattform, die es Kryptoanlegern ermöglicht, Kryptorisiken rückzuversichern – als weltweit erster kryptonativer Versicherungsmarktplatz eine vollständige Regulierung für digitale Vermögenswerte und Versicherungen auf den Bermudas erhalten hat. Das Unternehmen verfügt demnach nun sowohl über eine vollständige Lizenz nach dem Digital Asset Business Act als auch über eine innovative allgemeine Versicherungslizenz, die es seinen Versicherungspartnern ermöglicht, regulierte Versicherungsgeschäfte auf der Blockchain zu tätigen.

Nayms hat seine Technologie in den vergangenen beiden Jahren intensiv in der sogenannten Sandbox für Versicherungsregulierung der Finanzaufsicht der Bermudas (Bermuda Monetary Authority) getestet. Diese Sandbox wurde von der Aufsichtsbehörde mit dem Ziel eingerichtet, Innovationen zu fördern. Sie ermöglicht es Unternehmen aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche, die lizenzpflichtige Tätigkeiten im Sinne des Insurance Act 1978 ausüben, neue Technologien über einen begrenzten Zeitraum in einem festgelegten, regulatorisch kontrollierten Umfeld zu testen.

Die Regulierung eröffnet Nayms den Zugang zum globalen Markt von Versicherungsanbietern, die nunmehr unter der Regulierungsstruktur von Nayms operieren können. Nayms arbeitet mit wichtigen Versicherungsakteuren zusammen, um diesen digitalen Markt im Laufe des Jahres aufzubauen. Daneben ist die Nayms-Infrastruktur durch die Regulierung nun die einzige Umgebung weltweit, in der Krypto-Vermögenswerte oder Token über eine regulierte Captive-Versicherung abgesichert werden können – eine in traditionellen Märkten weit verbreitete Struktur für Selbstversicherungen. Als erster Anbieter wird die tokentus-Beteiligung Qredo, ein Innovator im Bereich Cybersicherheit und Blockchain, diesen Risikofinanzierungsmechanismus in sein Versicherungsangebot aufnehmen.

„Wir gratulieren dem Team von Nayms zu diesem tollen Erfolg. Das ist ein echter Meilenstein für das Unternehmen. Der Erhalt der Regulation ist zudem ein wichtiger Baustein zur Untermauerung der Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von Kryptowährungen. Hier zeigt sich ein weiteres Mal, welche Innovationskraft im Krypto-Markt steckt“, sagt Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG. „Die neue Geschäftsbeziehung zwischen Nayms und Qredo ist ein guter Hinweis auf die Synergie-Potenziale, die in unserem Beteiligungsportfolio stecken und die wir gerne heben helfen“, fügt Benedikt Schulz, Investment Manager bei tokentus, hinzu.