Nach tödlichem Messerangriff in Köln - NRW-Innenminister Reul will verbesserte Meldesysteme für Übergriffe gegen Amtsträger und städtische Bedienstete

Köln (ots) - Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Mitarbeiter der StadtKöln hat sich NRW-Innenminister Herbert Reul dafür ausgesprochen, dieErfassungs- und Meldesysteme der Städte und Kommunen für Übergriffe aufAmtsträger zu verbessern und auszubauen. "Wir müssen alle Informationen, dievorliegen, auch verlässlich denjenigen zugänglich machen, die auf der Straßeoder an den Haustüren im Einsatz sind", sagte Reul dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Montagausgabe). Die Bluttat von Köln sei ein "entsetzlicher Fall, der zeigt,dass wir der steigenden Zahl von Übergriffen auf Amtsträger und städtischeBedienstete, aber auch auf Polizisten und Rettungskräfte noch mehrentgegensetzen müssen". Der Verdächtige, der am vergangenen Freitag im KölnerStadtteil Dünnwald einen 47-jährigen Angestellten der Stadtkämmerei erstochenhaben soll, ist in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. ImMärz dieses Jahres hatte der offenbar geistig verwirrte 60 Jahre alte Täterschon einmal eine Mitarbeiterin einer anderen städtischen Dienststelle mit einemSchraubendreher leicht verletzt. Warum die Stadt Köln für den neuerlichenEinsatz nicht die Polizei als Begleitung anforderte, ist offen. NachInformationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" ist fraglich, ob in der für dieVollstreckungsabteilung zuständigen Stadtkämmerei überhaupt die Informationenvorlagen, dass der Täter schon einmal eine städtische Mitarbeiterin attackierthatte. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker kündigte an, die internenAbläufe gründlich zu untersuchen. Ein stadtinternes Meldesystem über gefährlicheVorfälle und Angriffe auf Mitarbeiter gibt es offenbar noch nicht. Nach Auskunftdes Presseamtes arbeitet die Verwaltung derzeit an einer solchen zentralenErfassung. Innenminister Reul betonte gegenüber der Zeitung, dass Städte undKommunen, die dieses System noch nicht umgesetzt hätten, dies unbedingt tunmüssten: "Es muss sichergestellt sein, dass Mitarbeiter, die im staatlichenAuftrag Bürgerkontakte haben, bestmöglich geschützt sind". In Fällen, in denenes vorher bereits Auffälligkeiten gegeben habe, sei "geboten, dass wirstädtischen Mitarbeitern Polizeibeamte zur Seite stellen", sagte der Minister.