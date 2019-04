"tina kaufen und Gutes tun" - Jedes Heft hilft: Tier-Therapie für behinderte Kinder (FOTO)

Hamburg (ots) -29. April 2019 - Mit der Aktion "tina kaufen und Gutes tun"unterstützen Leserinnen mit dem Kauf der aktuellen Ausgabe dieStiftung des Neuen Kupferhofs in Hamburg "Hände für Kinder". Jeweils5 Cent pro verkaufter Ausgabe gehen in die Finanzierung einesGartenpavillons für die Therapie behinderter Kinder, in dem jedeWoche Tiere vom Schutzhof untergebracht werden. Die tiergestützteTherapie mit Lamas, Ponys und Ziegen soll noch in diesem Jahrstarten.Flugreisen oder lange Autofahrten in den Urlaub? Das ist keineOption für Eltern mit behinderten Kindern. Trotzdem haben auch sieeine Auszeit vom Alltag verdient! Der Neue Kupferhof in Hamburg isteine private Einrichtung, in der genau diese Familien gemeinsamFerien machen können. Während die Kinder zusammen essen, spielen oderneue Freunde finden, tauschen sich die Eltern mit anderen Familien,Pädagogen und Therapeuten aus, oder lassen ganz einfach mal die Seelebaumeln. Diese Entlastung für die gesamte Familie sorgt für mehrStärke und Zusammenhalt und hilft den anstrengenden Alltag bessermeistern zu können."Noch nie war Engagement so wichtig wie heute. Wir spüren dastäglich bei unserer Arbeit als Journalisten. Immer mehr wollen helfenund viele unserer Leserinnen sind bereits seit vielen Jahrenehrenamtlich tätig. Diese inspirierenden und bewegenden Geschichtenwollen wir erzählen und natürlich selbst Gutes tun", sotina-Chefredakteurin Sabine Ingwersen. "Deshalb haben wir für unsereaktuelle Ausgabe den Neuen Kupferhof in Hamburg besucht und erlebt,wie kleine Momente großes Glück für Familien mit behinderten Kindernbedeuten können. Wir sind stolz, dass mit unserer Aktion jetzt auchLeserinnen die Stiftung 'Hände für Kinder' direkt unterstützenkönnen.""'Hände für Kinder' gibt es seit 2013, mit einem Team ausKinderkrankenpflegern, Heilerziehern und Pädagogen und, nicht zuvergessen, an die 60 ehrenamtlichen Helfern, welches die Kinder 24Stunden professionell und liebevoll versorgt", erklärt Andrea Jaapvom Kupferhof. Der Hof bietet Platz für 13 Kinder plus derenVerwandte und ist die einzige integrative Kurzzeitwohneinrichtung inNorddeutschland, in der neben Kindern auch Eltern und Geschwisterwohnen können. Ziel der Einrichtung ist es, die soziale Integrationdes Kindes und damit auch der Familie zu fördern sowie die Teilhabeam Leben in der Gesellschaft zu stärken. Mit den Erlösen aus dertina-Spendenaktion wird den kleinen Bewohnern schon bald der Zugangzur tiergestützten Therapie ermöglicht.Hinweis an die Redaktionen: Die neue tina ist ab dem 30. April imHandel erhältlich. Pro verkaufter Ausgabe gehen 5 Cent direkt an dieStiftung "Hände für Kinder". Auszüge sind bei Nennung der Quelle"tina" zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an: Anna Störmer, T +49 40 30 19 10 74,anna.stoermer@bauermedia.comÜber tinatina ist Qualitätsmarktführer der wöchentlichenFrauenzeitschriften für die Zielgruppe Frauen 40plus. Als Begründerindes Segmentes ist tina das Original im Weekly-Markt und positioniertsich seit 40 Jahren leistungsstark in Auflage (335.088 verk. Expl.,IVW 2019/I) und Reichweite (2,46 Mio., MA 2019/I). Die hochwertigeOptik und journalistische Exzellenz zieht sich durch alleredaktionellen Kernsäulen: Fashion & Beauty, Gesundheit &Wohlbefinden, Kochen & Backen - inszeniert durch aufwendigproduzierte Themenstrecken. Durch ihr einzigartigesZielgruppen-Know-how präsentiert tina jede Woche Themen von höchsterRelevanz und Aktualität. Zur tina Markenwelt gehören tina Woman, tinaGesund & Fit, tina Koch- & Back-Ideen und tina Backen.Über die Bauer Media GroupDie Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Wir arbeiten am Puls der Zeit und bewahren gleichzeitigunsere Traditionen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltenauf vier Kontinenten Magazine, digitale Formate und Radioprogramme.Mit über 700 Zeitschriften, 400 digitalen Produkten und mehr als 100Radiosendern informieren und unterhalten wir jeden Tag Millionen vonMenschen. Gleichzeitig stellen wir durch Investitionen inOnline-Vergleichsplattformen und andere neue Geschäftsmodelle dieWeichen für eine erfolgreiche Zukunft als globalesPortfolio-Unternehmen.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagrouphttps://blog.bauermedia.com/Original-Content von: Bauer Media Group, tina, übermittelt durch news aktuell