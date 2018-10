tina fragt Frauen 50plus: Jede zweite Mutter sagt, der Draht zu den Kindern wird besser, wenn sie ausgezogen sind (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Kinder sind aus dem Haus - was nun? Eine repräsentativeUmfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag von tinazeigt: große Freiheit statt großer Leere! In der Studie wurden 1.009Frauen 50plus befragt, wie sich ihr Leben nach dem Auszug der Kinderverändert hat und die Studie zeigt, wie Frauen ihre neu erworbeneFreizeit mit einem selbstbestimmten Leben füllen.Was tun mit der freien Zeit?Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der manchen Frauen Angst macht:Wie wird sich das Verhältnis zu den Kindern verändern? Die Antwortder tina-Umfrage beruhigt: Knapp die Hälfte der Frauen geben an, dasssich das Verhältnis zu den Kindern seit dem Auszug verbessert hat.Lediglich jede Fünfte kann dem nicht zustimmen.Was aber in beiden Fällen bleibt, ist viel neu gewonnene Zeit fürsich selbst: Zeit, neue Dinge auszuprobieren - 41 Prozent der Frauengaben an, sich in der Freizeit neuen Hobbys zu widmen. Ein Drittelder befragten Frauen wollen nun häufiger auf Reisen gehen und mehrFreunde treffen. Ansonsten möchten die Frauen mehr arbeiten (13%) undjede Zehnte möchte sich (mehr) sozial engagieren.Wer ist hier der Boss?Sind die Kinder ausgezogen, bleibt wieder mehr Zeit für das eigeneZuhause und das persönliche Leben steht wieder mehr im Mittelpunkt.Die Zeiten, in denen der Mann als Familienoberhaupt die großenEntscheidungen allein getroffen hat, sind längst vorbei. BeiEntscheidungen wie der Anschaffung eines neuen Autos sagen nur 5Prozent der Befragten, dass der Partner allein das letzte Wort habe.Fast die Hälfte gab an, die Entscheidung gemeinsam zu treffen, 42Prozent entscheiden sogar allein über den neuen Wagen. Fast identischsieht es bei der Urlaubsplanung aus (44% allein, 2% der Partner, 52%gemeinsam). Am wenigsten Mitspracherecht haben Männer beiHaushaltsgeräten: 58% der Frauen treffen hier die Entscheidungalleine. Die größte Entscheidungsgewalt haben Männer bei denGartengeräten: Jeder Zehnte macht die neuen Anschaffungen ohne dieAbsprache mit der Partnerin.Es gibt ein Leben nach dem Auszug der Kinder!Sabine Ingwersen, Chefredakteurin tina freut sich über diesepositive Entwicklung der Frauen und Mütter und findet: "Die heutigeGeneration der Frauen 50plus bringt viel Mut auf, ihr eigenes Lebenzu führen und erleben, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, eineganz neue Freiheit. Sie gestalten aktiv ihr eigenes Leben, egal obsie Single sind, in einer langen Ehe leben oder einePatchwork-Familie großgezogen haben. Das ist bewundernswert und tinaist stolz, als Segmentbegründerin der wöchentlichenFrauenzeitschriften diese Frauen auf ihrem Weg zu unterstützen und zubegleiten."Hinweis zur Umfrage: Repräsentative YouGov-Studie.Stichprobengröße: 1.009 Frauen ab 50 Jahren. Repräsentativ für Mütterab 50 Jahren, deren Kindern nicht mehr im Haushalt leben. Feldzeit:26. September - 2. Oktober 2018.Hinweis an die Redaktionen:Weitere Informationen zum Thema gibt es im Beitrag der aktuellentina-Ausgabe 45. Auszüge der Umfrage sind bei Nennung des Absenders"tina" zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an: Katrin Hienzsch, T +49 40 30 19 10 28,katrin.hienzsch@bauermedia.comÜber tinatina ist Qualitätsmarktführer der wöchentlichenFrauenzeitschriften für die Zielgruppe Frauen 40plus. Als Begründerindes Segmentes ist tina das Original im Weekly-Markt und positioniertsich seit 40 Jahren leistungsstark in Auflage (342.758 verk. Expl.,IVW 2018/III) und Reichweite (2,58 Mio., MA 2018/II). Die hochwertigeOptik und journalistische Exzellenz zieht sich durch alleredaktionellen Kernsäulen: Fashion & Beauty, Gesundheit &Wohlbefinden, Kochen & Backen - inszeniert durch aufwendigproduzierte Themenstrecken. Durch ihr einzigartigesZielgruppen-Know-how präsentiert tina jede Woche Themen von höchsterRelevanz und Aktualität. Zur tina Markenwelt gehören tina Woman, tinaGesund & Fit, tina Koch- & Back-Ideen und tina Backen.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, tina, übermittelt durch news aktuell