thyssenkrupp startet neue Employer-Branding-Kampagne #GENERATIONTK gemeinsam mit Territory Embrace

Gütersloh (ots) - Nur Schwermetall war gestern. Die Unternehmensgruppe thyssenkrupp mit ihren vielfältigen Industrie- und Technologiegeschäften steckt im wohl größten Transformationsprozess ihrer Unternehmensgeschichte. Mit einer neuen Employer-Branding-Kampagne will das international agierende Unternehmen alle Mitarbeitenden auf diesem Weg mitnehmen und mit einer gemeinsamen Haltung auftreten. #GENERATIONTK - Wer vorwärts will, muss was bewegen: Die Kampagne spricht die heutigen und potenziellen neuen Mitarbeiter:innen mit starken Statements und authentischen Bildern aus der Arbeitswelt an.thyssenkrupp zeigt mit verschiedenen Motiven für unterschiedliche Zielgruppen, mit einem Imagefilm (https://youtu.be/Mn6aUDqT6AI (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMn6aUDqT6AI&data=04%7C01%7C%7C6a700e30dc184cfeb6d808d930fbd393%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637594680421930556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=szqeXhoKwHUZQSRnMthuKvwy9543cyGrb31NFh9OLGc%3D&reserved=0)) sowie weiteren Maßnahmen wie z.B. der globalen Karriereseite (https://karriere.thyssenkrupp.com/) oder einer internen Landingpage die große Identifikation zwischen Mitarbeitenden und der Unternehmensgruppe. Mit diesem neuen Auftritt bedankt sich die traditionsreiche Unternehmensgruppe bei all ihren Mitarbeiter:innen für ihre Ausdauer und Motivation: Sie sind die Botschafter:innen thyssenkrupps und tragen die Werte und Haltung des Unternehmens nach innen und außen. Zudem spricht die Kampagne potenzielle neue Mitarbeiter:innen an, die Lust auf Veränderung haben und die bei thyssenkrupp zukunftsorientiert denken wollen."Wir wollen unsere jetzigen und zukünftigen Kolleg:innen in der Veränderung mitnehmen. Denn uns vereint der Wille, den Weg gemeinsam zu gehen und täglich besser zu werden - unabhängig von Alter, Geschlecht oder Position. Stillstand ist Rückschritt - genau das zeigen wir mit unserer neuen Kampagne #GENERATIONTK," erklärt Laura Sophia Garbe, Head of Employer Branding bei thyssenkrupp. "Denn wir wollen vorwärts, Vertrauen aufbauen und Zuversicht vermitteln: glaubwürdig, direkt und ehrlich!"thyssenkrupp wurde bei der strategischen Entwicklung der Kampagne #GENERATIONTK und der Umsetzung der Personalmarketingaktivitäten von TERRITORY EMBRACE unterstützt. "Mit dieser aufmerksamkeitsstarken Employer-Branding-Kampagne nehmen wir den einzigartigen Spirit und die starke Haltung der thyssenkrupp-Mitarbeitenden auf. Wir möchten Menschen damit inspirieren: Denn trotz Herausforderungen und Neufindungsphasen fokussieren sie sich jeden Tag aufs Neue darauf, ihr Bestes zu geben", so Gero Hesse, Geschäftsführer TERRITORY EMBRACE.Über TERRITORYAls Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results."Pressekontakt:Pressekontakt:Katja MayerTERRITORYmayer.katja@territory.groupStella Gönüllücocodibus.goenuellue@cocodibu.deOriginal-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell