thyssenkrupp: Termine!

Da bei thyssenkrupp das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, kann die nächste ordentliche Hauptversammlung (HV) bereits relativ früh stattfinden. Denn das vorige thyssenkrupp-Geschäftsjahr endete bereits am 30. September 2018. Inzwischen gibt es auch konkrete Angaben zum Termin und zu den Tagesordnungspunkten der kommenden HV. Demnach soll diese Veranstaltung am 1. Februar 2019 in Bochum stattfinden. Die Veranstaltung soll um 10:00 Uhr im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.