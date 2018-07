thyssenkrupp Elevator baut spektakulären Testturm für Hochgeschwindigkeitsaufzüge in den USA (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Atlanta / Essen (ots) -thyssenkrupp Elevator, eines der weltweit größtenAufzugsunternehmen sowie Marktführer in Nordamerika, errichtet einenneuen US-Hauptsitz auf Weltklasseniveau in Atlanta (US-BundesstaatGeorgia). Nach seiner Fertigstellung wird der Gebäudekomplex dreiTeileinrichtungen umfassen, die von einem hochmodernen, 128 Meterhohen Aufzugstestturm flankiert werden: dem höchsten seiner Art inden USA und einer der höchsten weltweit. Er liegt in unmittelbarerNähe zum Baseball-Stadion der Atlanta Braves.Mit seinen 18 Schächten bietet der Testturm alle Möglichkeiten,neue Konzepte und Produkte testen und zertifizieren zu lassen -darunter das Aufzugsystem "TWIN" mit zwei Kabinen pro Schacht und dasweltweit erste seillose Aufzugsystem "MULTI".Andreas Schierenbeck, CEO von thyssenkrupp Elevator: "Unser neuerTestturm in Atlanta zeigt einmal mehr unsere Bereitschaft, in dasfirmeneigene globale Netzwerk von Innovationszentren zu investieren,die alle enge Beziehungen mit Studenten und Universitäten in derUmgebung geknüpft haben." Er fügt hinzu: "Nach den jüngsteingeweihten, spektakuläreren Hochgeschwindigkeitstesttürmen inDeutschland und China ist Atlanta nun unser drittes Labor fürZukunftstechnologien mit dem Potenzial, die Aufzugsbranche zurevolutionieren."Am neuen Standort sollen nach Fertigstellung im Jahr 2022 über 900Vollzeitbeschäftigte arbeiten.Pressebilder: http://ots.de/Elr5dzÜber uns:thyssenkrupp Elevator umfasst die weltweiten Konzernaktivitäten imGeschäftsfeld Personenbeförderungsanlagen. Mit einem Umsatz von 7,7Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016/2017 und Kunden in 150 Ländern hatsich thyssenkrupp Elevator seit Markteintritt vor 40 Jahren als einesder führenden Aufzugsunternehmen der Welt etabliert. Das Unternehmenmit über 50.000 qualifizierten Mitarbeitern bietet intelligenteProdukte, entwickelt für die individuellen Anforderungen der Kunden.Das Portfolio umfasst Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige,Fluggastbrücken, Treppenlifte sowie maßgeschneiderte Servicelösungenfür das gesamte Produktangebot. Über 1.000 Standorte rund um denGlobus bilden ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz und sichern eineoptimale Nähe zum Kunden.Pressekontakt:Dr. Jasmin FischerHead of Media Relationsjasmin.fischer@thyssenkrupp.comwww.thyssenkrupp-elevator.comOriginal-Content von: thyssenkrupp elevator AG, übermittelt durch news aktuell