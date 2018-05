thyssenkrupp Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Wer dieser Tage in Aktien von thyssenkrupp investiert, der macht das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aufgrund der Dividende. Diese lag in den letzten Jahren auf einem extrem niedrigen Niveau. Nachdem es in den Jahren 2012 und 2013 zu einer Nullrunde kam, gibt es seither jedes Jahr nur eine Mini Rendite, die seit 2015 auch nicht mehr erhöht wurde. Jedes Jahr gibt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.