thyssenkrupp Aktie: Das war zu wenig!

Wir müssen reden? Jetzt nicht mehr: Gestern (Mittwoch) Abend teilte thyssenkrupp mit, dass die Gespräche mit Liberty Steel im Hinblick auf einen Verkauf des Stahlgeschäfts von thyssenkrupp beendet sind. Liberty Steel wird demnach also nicht das Stahlgeschäft von thyssenkrupp kaufen. Das „wird damit nicht zustande kommen“, wie s in der Meldung wörtlich hieß. Woran das lag? Nun, so wie die Meldung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



