thyssenkrupp Aktie: Kommt sie oder nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Im Hinblick auf die thyssenkrupp-Aktie stellt sich derzeit die Frage: Kommt sie oder nicht – und zwar die „Elevator-Transaktion“, so wie es beim Unternehmen heißt. Was damit gemeint ist: Bekanntlich will thyssenkrupp die Aufzugssparte verkaufen und das wird von vielen als tendenziell positiv im Hinblick auf die Aktie gesehen. Vereinfacht gesagt nach dem Motto: Hier können versteckte Werte gehoben werden, und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung