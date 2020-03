thyssenkrupp Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Vorhaben, das Stahlgeschäft mit dem europäischen Stahlgeschäft von Tata Steel in einem Joint Venture zu bündeln und thyssenkrupp in zwei eigenständige Unternehmen aufzuteilen, wurde abgesagt. Als eigenständige Einheiten mit separatem Zugang zum Kapitalmarkt sollten die beiden Unternehmen fokussierter und damit leistungsfähiger werden. So war der Plan. In dieser schwierigen Situation hat der Vorstand die Lage neu bewertet und Pläne zur



