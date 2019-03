thyssenkrupp Aktie: Auftragseingang auf neuem Höchststand

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

thyssenkrupp hat das Geschäftsjahr 2018 solide abgeschlossen. Der Umsatz stieg um 3% auf 42,7 Mrd €. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Plus von 5%. Bei den Industriegütergeschäften entwickelte sich Components Technology bei Pkw-Komponenten und Komponenten für schwere Nutzfahrzeuge in Westeuropa und China positiv. Der Auftragseingang erreichte einen neuen Höchststand. Auch die Sparte Aufzüge setzte vor allem in Nordamerika die positive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.