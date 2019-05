thyssenkrupp Airport Solutions erhält am Hamad International Airport in Doha den bedeutendsten Wartungsvertrag seiner Geschichte (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen/Doha (ots) -thyssenkrupp Elevator verbucht für sein Flughafengeschäft einenbislang einmaligen Großauftrag: Das Unternehmen ist fortan fürBetrieb und Wartung von 90 Fluggastbrücken am Hamad InternationalAirport (HIA) in Katars Hauptstadt Doha zuständig. Dabei handelt essich neben gewöhnlichen Brücken auch um eine VIP-Ausführung, dieexklusiv für die Königsfamilie und hochrangige Beamten vorgesehenist. Der Vertrag sieht zudem weitere Betriebs- undInstandhaltungsleistungen vor, wie etwa über 500 Aircraft SupportUnits, die das Flugzeug warten, sobald es die Parkposition erreichtist.thyssenkrupp Elevator hat nicht nur die Wartung derFluggastbrücken am Hamad International Airport in Doha übernommen,sondern hat dort bereits insgesamt 234 Aufzüge, 105 Fahrtreppen sowie52 Laufbänder für den schnellen und bequemen Transport durch dieTerminals installiert.Der aktuelle Vertrag umschließt Leistungen im Wert einesdreistelligen Millionenbetrags in Euro."Wir freuen uns sehr über die substanzielle Weiterentwicklungunserer Zusammenarbeit mit Hamad International Airport - und wir sinduns unserer Verantwortung für die Passagiere durchaus bewusst:Schließlich sorgen wir dafür, dass sie innerhalb des Flughafensproblemlos vorwärtskommen und ihre Flüge wahrnehmen können. Dafürbraucht es anspruchsvolle, einwandfrei funktionierendeMobilitätslösungen. In dem Maß, in dem die Weltbevölkerung nicht nurwächst, sondern auch immer näher zusammenrückt, wird dieFlughafenlogistik zum ausschlaggebenden Faktor - nicht weniger alsdie Flüge selber", kommentiert Peter Walker, CEO von thyssenkruppElevator.Pressefotos: http://ots.de/oVuWAmÜber uns:thyssenkrupp Elevator umfasst die weltweiten Konzernaktivitäten imGeschäftsfeld Personenbeförderungsanlagen. Mit einem Umsatz von 7,6Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2017/2018 und Kunden in 150 Ländern hatsich thyssenkrupp Elevator seit Markteintritt vor 40 Jahren als einesder führenden Aufzugsunternehmen der Welt etabliert. Das Unternehmenmit über 50.000 qualifizierten Mitarbeitern bietet intelligenteProdukte, entwickelt für die individuellen Anforderungen der Kunden.Das Portfolio umfasst Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige,Fluggastbrücken, Treppenlifte sowie maßgeschneiderte Servicelösungenfür das gesamte Produktangebot. Über 1.000 Standorte rund um denGlobus bilden ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz und sichern eineoptimale Nähe zum Kunden.Pressekontakt:Dr. Jasmin FischerHead of Media Relations+49 201 844 563 054jasmin.fischer@thyssenkrupp.comwww.thyssenkrupp-elevator.comOriginal-Content von: thyssenkrupp elevator AG, übermittelt durch news aktuell