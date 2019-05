Ein theaterhistorisches Ereignis - Otto Mellies kehrt zurück auf die Bühne - Traumbesetzung mit Mellies, Plathe und Seifert beim Seefestival Wustrau - ein Geheimtip nördlich von Berlin

Berlin/ Brandenburg (ots) - Seit 15 Jahren präsentiert dasSeefestival einmaliges Sommertheater in traumhafter Naturkulisse unddas Publikum liebt dieses leidenschaftliche Open Air Theater mithochkarätiger Besetzung. Künstler wie Hans Teuscher, Anika Mauer,Angela Reinhardt, Hartmut Schreier haben dieses Festival mit einerunbändigen Liebe zum Theater schätzen gelernt und immer wieder dortgespielt. In dieser Saison ist es Festivaldirektor Marten Sandgelungen, eine traumhafte Besetzung zu engagieren: Die Theater- undSchauspiellegende Otto Mellies wird neben Walter Plathe ("DerLandarzt"), Martin Seifert (ehemals Berliner Ensemble), sowie TomQuaas (ehemals Staatsschauspiel Dresden) und weiterenSchauspielern/innen auf der Bühne stehen. Otto Mellies- eine Koryphäeseines Fachs tritt nach seinem Abschied vom Deutschen Theater nachvielen Jahren wieder auf die Bühnenbretter! In der Neuproduktion desSeefestivals "Was ihr wollt" von William Shakespeares wird OttoMellies den Narren spielen, eine Rolle die er ganz am Anfang seinerKarriere bereits schon einmal spielte und nun steht die Weisheit desNarren mit seiner Besetzung im Mittelpunkt. Kombiniert wird dieProduktion mit musikalischen Klängen der Gruppe "Horch". Hier wirdnoch einmal ein Theater zu erleben sein, das für manchen schonverloren schien und das in traumhafter Kulisse des Zietenschlosses amRuppiner See.Ein umfangreiches Festivalprogramm wird zum Jubiläum - neben dergroßen Neuproduktion - präsentiert. Weitere Höhepunkte sind einEröffnungskonzert der Gruppe "Horch" mit "mittelalternativen Barock´nRoll", ein fantastischer Kreisler Abend "Tauben vergiften" mit demunverwechselbaren Tom Quaas, zwei Fontanelesungen und zum Abschlußwird Walter Plathe mit seinem Reuter Abend gastieren. Es lohnt sichalso mehrfach den Weg nach Wustrau 80 km nördlich von Berlin auf sichzu nehmen. Alle Informationen unter www.seefestival.com oder Tel:033925/ 90191Pressekontakt:Seefestival UGGesine Sandseefestival@gmx.deTel:033925/90191www.seefestival.comOriginal-Content von: Seefestival UG, übermittelt durch news aktuell