"the art of management" als Slogan für Salzburgs Kaderschmiede

Salzburg (ots) - Kultur und Kreativität sind Movens für die Transformation des ManagementsBereits vor einem Jahr unterzog die SMBS - University of Salzburg Business School ihren Markenauftritt einem Relaunch und kreierte im Zuge dessen auch einen neuen "Claim": "the art of management" ziert seither in Kombination mit Salzburgs Skyline die Programm-Folder und Plakate der Business School der Universität Salzburg, die 2001 gegründet wurde. Der neue Werbeslogan gewinnt drei Tage vor Beginn der Salzburger Festspiele an Aktualität: COVID-19 erforderte in den letzten Monaten von Kulturbetrieben wie Wirtschaftsunternehmen, Profit- und Non-Profit-Unternehmen im gleichen Ausmaß "die Kunst des Managements", um auf derartige unvorhersehbare Entwicklungen rasch und zielorientiert zu reagieren. Entscheider benötigen jenes Management-Know-how, das sie befähigt, mit kreativen Lösungsansätzen neue Strategien zur Überwindung der Krise und Fortführung von Unternehmungen zu entwickeln. Dass die ästhetische Kraft von Kultur und Kreativität für eine nachhaltige Entwicklung von Organisationen im heutigen komplexen und turbulenten Geschäftszeitalter dabei eine wesentliche Rolle spielt, ist unumstritten." Mit dem neuen Slogan 'the art of management' wollen wir auf die Schnittmengen zwischen Kunst und Management hinweisen sowie unsere imagemäßige Positionierung am Standort Genius Loci verankern", so Margit Skias, PR-Managerin an der SMBS. "Formen dürfen und sollen verändert werden. Die Konstante ist die Ungewissheit. Die aktuelle volatile Wirtschaftswelt ist gezwungen, von starren Management-Prozessen Abschied zu nehmen. Wo einst Projekte strikt gesteuert wurden, übernimmt das agile Management den kreativen Schaffensprozess bei der Entwicklung neuer Unternehmensstrategien. So geben Kunst und Management Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. In weiterer Folge soll der neue Claim inhaltlich in unserer Managementphilosophie und unserem Leitbild als Business School verankert werden."Lesen Sie hier die gesamte Story (https://www.ots.at/redirect/smbs7) .