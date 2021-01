theLotter.com vermeldet Wachstum von 200% bei Online-Lotterien im Dezember

London (ots/PRNewswire) - theLotter weitet seine Aktivitäten in mehreren Ländern austheLotter.com, ein Unternehmen das seit 2002 den Online-Zugang zu Lotterien aus der ganzen Welt ermöglicht, meldet ein deutliches Wachstum während der Feiertagszeit, sowie im gesamten Jahr 2020, zu einer Zeit, in der viele traditionelle Geschäfte unter einem beispiellosen Abschwung litten. Während weit verbreitete Lockdowns an der Tagesordnung waren, meldet das Unternehmen einen enormen Anstieg des Traffics aus Europa, Amerika und den asiatischen Märkten. Das Unternehmen profitierte besonders von einem Aufschwung, als in den letzten Wochen die Jackpots von US-Lotterien die Marke von 400 Millionen $ übertrafen. Verbraucher suchten verstärkt nach Online-Alternativen zu ihren lokalen Lotto-Annahmestellen. Darüber hinaus trugen mehrere Zeitungsartikel und Fernsehbeiträge in Südamerika dazu bei, zusätzlich noch mehr Traffic auf die Webseiten des Unternehmens zu bringen.TheLotter's Sprecher Adrian Cooremans: "Im Moment bestellen Millionen von Spielern aus der ganzen Welt Tippscheine für den $490 Millionen Mega Millions Jackpot (https://www.thelotter.com/de/lotto-online-spielen/usa-megamillions/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=PowerballPage&utm_campaign=PR_US373M_PB_2021_01_04_worldwide_link1_DE), aber selbst als die Jackpots in den USA und in Europa niedriger waren, sahen wir ein erhöhtes Interesse. Infolgedessen mussten wir unsere globalen Aktivitäten erheblich ausbauen. Wir haben unsere Büros in Malta erweitert und neue Niederlassungen in den USA, Schweden und Australien eröffnet. Noch während wir mit der steigenden Nachfrage Schritt halten, starten wir in mehreren US-Bundesstaaten spezielle Websites und haben kürzlich in verschiedenen Ländern Quick Draws (Schnellziehungen) und andere neue Produkte eingeführt. Der allgemeine Zustrom hat auch dazu beigetragen, dass neue Gewinner hervorgekommen sind, und wir werden bald spannende Informationen über die jüngsten Gewinner aus Mexiko, dem Nahen Osten und Indien (https://www.thelotter.com/de/lotto-gewinner/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=WinnersPage&utm_campaign=PR_PB20201_01_04_link2_DE) veröffentlichen können."theLotter bietet einen Tippschein-Einkaufsservice für Dutzende von bewährten nationalen und staatlichen Lotterien über mehrere verschiedene Websites auf der ganzen Welt an. Das Kerngeschäft des Unternehmens entspringt aus der Lizenz als Lottoschein-Kurier, die das Unternehmen von der maltesischen Glücksspielbehörde erhalten hat. Zusätzlich hat theLotter kürzlich eine länderspezifische Lizenz in Schweden erhalten und bietet außerdem maßgeschneiderte Dienstleistungen direkt für die Einwohner einer wachsenden Anzahl von US-Bundesstaaten an. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen dazu beigetragen, dass allein in den USA Gewinne in Millionenhöhe erzielt wurden. Im Sommer wurde ein Meilenstein erreicht, als die Marke von 100 Millionen Dollar überschritten wurde - 100 Millionen Dollar sind der Gesamtbetrag der Gewinne, die seit der Gründung des Unternehmens ausgezahlt wurden.Pressekontakt:theLotter MediaTel: +44 20 3150 0476E-Mail: media@thelotter.comOriginal-Content von: theLotter, übermittelt durch news aktuell