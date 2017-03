tetesept erreicht die 100 Mio. Euro Umsatz-Grenze / Erfolgreiches Jahr 2016 für die Merz Consumer Care GmbH (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Mit einem deutlichen Ausrufezeichen hat die Merz Consumer Care dasJahr 2016 beendet: Erstmalig ist es gelungen, mit der Marke tetesept100 Mio. Euro Umsatz im Mass Market Deutschland1 zu generieren. DerErfolg basiert auf einem zweistelligem Wachstum gegenüber dem Vorjahrund der Tatsache, dass tetesept in beiden für die Marke relevantenKategorien OTC sowie Badezusätze stärker als der Markt wachsenkonnte. Einen weiteren Beitrag leistete die neue Schwestermarke "t:by tetesept", zuletzt mit dem Launch der Duschen im Herbst 2016.Im aktuellen rollierenden Jahr per Januar 17 erreicht tetesept aufMarkenebene im OTC Mass Market die Position 2, vor WettbewerberAbtei(2). "Im OTC-Geschäft sind die Vitamine und Mineralstoffe dergrößte Wachstumshebel für die Marke tetesept" erläutert FrankBaldauf, Geschäftsführer der Merz Consumer Care. "Hier ist es uns mittetesept B12 Vita-Kick gelungen, einen Blockbuster im Mass Market zuplatzieren, aber auch das Spezialprodukt tetesept Femi Baby konntesich sehr erfolgreich im Markt etablieren. Gerade dieses Produktzeigt, dass die Verbraucher der Marke tetesept auch bei sensiblenThemen viel Kompetenz zutrauen und in die Qualität der Markevertrauen."Im Bädermarkt ist tetesept die Top-2 Marke mit 15,2% Marktanteil(Wert) und einer überproportional positiven Entwicklung(3).Entscheidend hierfür war der erfolgreiche Markenaufbau und -ausbauder Schwestermarke t: by tetesept. Diese neue Marke nutzt dasQualitätsversprechen der Marke tetesept, steht aber für einenzeitgemäßen Lifestyle, bei dem statt des medizinischen Nutzens derbekannten tetesept Badekonzentrate und Gesundheitsprodukte, dasVergnügen und die hochwertige Ästhetik im Vordergrund stehen.Geburtsstunde der neuen Schwestermarke war der vielversprechendeLaunch der Schaumbad-Range im Herbst 2015. Erweitert wurde das t: bytetesept-Sortiment zu Beginn 2016 um Badesalze im angesagtenPostkartenstil, die für weiteren Aufschwung im Markt sorgten. Imvergangenen Herbst gelang mit dem Einstieg von t: by tetesept in denMassenmarkt Duschen ein weiterer Meilenstein im Markenausbau in denDaily-Use-Bereich. Bereits im ersten Kalenderjahr erzielten die t: bytetesept-Produkte einen Umsatz von über 7 Mio. EUR(3). Rückenwinderhielt die neue Marke durch eine massive 360 GradKommunikationskampagne - u. a. TV, Print, klassische Online-Formatesowie Social Media Aktivitäten, Touchpointsamplings und eine Vielzahlan aufmerksamkeitsstarken POS-Aktionen.Die Merz Consumer Care GmbH erzielte im Kalenderjahr 2016 einenGesamtumsatz von 110 Mio. EUR und konnte mit diesem Ergebnis um +16%versus 2015 wachsen(1).Auch für das Jahr 2017 hat sich die Merz Consumer Care einigesvorgenommen, erzählt Frank Baldauf: "Unser Ziel ist es, den straffenWachstumskurs beizubehalten. Hierzu werden wir erfolgreiche Produkteweiter stärken sowie neue, innovative Produkte auf den Markt bringen.Ein wesentlicher Fokus wird weiterhin auf der Marke t: by teteseptliegen, die wir mit Neuprodukten ab Frühjahr 2017 weiteren ausbauen."Gleichzeitig wird das hohe Mediainvestment in Markenaufbau und-bekanntheit fortgeführt unter noch stärkerer Berücksichtigung vonSocial Media Aktivitäten.Über tetesept / t: by tetesepttetesept hat sich als Marke der Merz Consumer Care GmbH in denvergangen 50 Jahren zu einer der führenden Gesundheits- undWohlfühlmarken im Mass Market entwickelt. Das tetesept Sortimentumfasst eine große Vielfalt an Badezusätzen, Erkältungs- undSelbstmedikationspräparaten sowie Vitaminen & Mineralstoffen. Seit2015 ergänzt die Lifestyle-Marke t: by tetesept das Sortiment mitPremium-Schaumbädern, Badesalzen und Duschen. Die Produkte schenkenFreude sowie Genuss und schmücken das Bad. Mit rund 3.000 Mitarbeitern und 34 Tochtergesellschaften ist Merz
einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Ästhetik und
Neurotoxine. Die eigene Forschung und Entwicklung, eine solide
Finanzstärke und kontinuierliches Wachstum zeichnen das Unternehmen
aus, das seit mehr als 100 Jahren in Privatbesitz ist. Neben einem
einzigartigen Portfolio von Produkten zur minimal- und nichtinvasiven Hautverjüngung und Hautstraffung entwickelt Merz auch
Neurotoxine zur Behandlung neurologisch bedingter Bewegungsstörungen.
Rezeptfreie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und
Hautpflegeprodukte komplettieren die Angebotspalette des Unternehmens
mit Sitz in Frankfurt am Main. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte die
Merz-Pharma-Gruppe einen Umsatz von 1.092,9 Mio. Euro. 