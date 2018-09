terre des hommes-Jahresmitgliederversammlung in Bad Hersfeld: Edgar Marsh als Vorsitzender des Präsidiums von terre des hommes bestätigt (FOTO)

Osnabrück (ots) -Die ehrenamtlichen Mitglieder von terre des hommes haben EdgarMarsh für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden des Präsidiums desinternationalen Kinderhilfswerks terre des hommes gewählt.Edgar Marsh ist seit 1970 bei terre des hommes aktiv und einer derGründer der terre des hommes-Gruppe in Hagen. Der 69jährige ist inDeutschland und England aufgewachsen und hat nach seiner Ausbildungzum Bankkaufmann für die Sparkasse Hagen in derInformationstechnologie gearbeitet. Seit 2014 ist er im Ruhestand,aber noch nebenamtlich in der Erwachsenenbildung tätig.»Ich bin mit ganzem Herzen bei terre des hommes, weil die Arbeitmir die Möglichkeit gibt, mit politischem Anspruch für die Rechte vonKindern aktiv zu werden, ohne in eine Partei einzutreten«, betonteMarsh in seiner Dankesrede.»Ich möchte dazu beitragen, dass terre des hommes engagiert füreine gerechte Welt eintritt und deutlich ausspricht, was sich ändernmuss, um dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte mit Taten und Wortendaran mitarbeiten, dass unsere Welt für Kinder zu einem besseren Ortwird«.Das sechsköpfige Präsidium übt als ehrenamtliches Organ dieFunktion eines Aufsichtsrates aus. Es entscheidet über diestrategische Ausrichtung und die Geschäftspolitik von terre deshommes und kontrolliert die Arbeit des hauptamtlichen Vorstandes.Bestätigt wurden die schon bisher amtierenden PräsidiumsmitgliederRegina Hewer (Delmenhorst) als stellvertretende Vorsitzende sowie dieBeisitzer Oliver Haller (München), Dr. Richard Hartmann (Mainz) undJoshua Hofert (Maastricht). Als Beisitzer neu hinzu gewählt wurde derBremer Jurist Robert Kissling.Pressekontakt:Verantwortlich: terre des hommesFür Rückfragen und Interviews: Wolf-Christian Ramm, Telefon 05 41 /71 01-158 oder01 71 / 6 72 97 48, E-Mail c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell