terre des hommes-Gründer Lutz Beisel erhält das Bundesverdienstkreuz (FOTO)

Tuttlingen/Osnabrück (ots) -Lutz Beisel, Gründer von terre des hommes Deutschland, hat amFreitag in seinem Heimatort Tuttlingen in Baden-Württemberg dasBundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Damit würdigt dieBundesrepublik Deutschland seinen Einsatz für Kinder in Not und seinjahrzehntelanges bürgerschaftliches Engagement für Humanität undMenschenrechte.Die Laudatio hielt Guido Wolf, baden-württembergischer Ministerfür Justiz und Europaangelegenheiten, der sich in seiner Laudatiotief beeindruckt von dem beispielgebenden humanitären Engagement LutzBeisels zeigte: »Als Gründer von terre des hommes Deutschland habenSie sich um die Menschen dieser Erde verdient gemacht. Mit Ihremherausragenden humanitären Engagement setzten Sie in Krieg und Notein Zeichen der Menschlichkeit. Wir alle danken Lutz Beisel für seintief beeindruckendes Lebenswerk.«terre des hommes-Pressesprecher Wolf-Christian Ramm betonte inseiner Ansprache die gesellschaftliche Bedeutung der Auszeichnungbürgerschaftlichen Engagements. »In diesen Tagen sprechen Populistengegenüber Flüchtlingen von Asyltourismus und einer Hilfsindustrie mitAbschiebeschutz. Wir sehen diese Verwilderung der politischen Kulturund Sprache mit großer Sorge. Mit der Vergabe desBundesverdienstkreuzes an Lutz Beisel können sich alle diejenigengeehrt fühlen, die sich diesem Trend entgegenstellen und sich fürunser Gemeinwesen engagieren. Sie sind im besten Sinne des Wortes dieGutmenschen, die sich um das Wohl Schwächerer und Benachteiligterverdient machen«, so Ramm.Lutz Beisel rief am 8. Januar 1967 in der StuttgarterWaldorfschule zur Hilfe für kriegsverletzte vietnamesische Kinderauf. Aus dieser spontanen Hilfsaktion entstand der deutsche Zweig desKinderhilfswerks terre des hommes, dessen Geschäftsführer er einigeJahre war. »Ich hatte mir anfangs nicht vorstellen können, dass terredes hommes so schnell wachsen würde, aber Tausende Mitmenschenspendeten Zeit und Geld und fassten Vertrauen zu unserer konkretenund transparenten Arbeit. So war ich mir bald sicher, dass terre deshommes Bestand haben und keine Eintagsfliege sein würde.«Heute lebt der 80-jährige Beisel im tätigen Ruhestand imBaden-Württembergischen Tuttlingen. Gemeinsam mit seiner Frau betreuter eine 13-köpfige syrische Flüchtlingsfamilie und ist Mitglied imStiftungsrat der Gemeinschaftsstiftung terre des hommes.