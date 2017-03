terre des hommes-Appell zum Weltfrauentag am 8. März: Gesetzentwurf des Justizministeriums zu Kinderehen muss überarbeitet werden

Osnabrück (ots) - Weltweit werden etwa 700 Millionen Ehen unterMinderjährigen geschlossen. Die Risiken dieser Frühehen sind vorallem für Mädchen groß: Sie brechen ihre Schulausbildung ab, erfahrenGewalt in der Ehe und riskieren ihr Leben mit Frühschwangerschaften.In Deutschland lebten nach Angaben des AusländerzentralregistersMitte 2016 1.475 verheiratete ausländische Minderjährige, davon 361unter 14 Jahren.Laut einem Gesetzentwurf des Justizministeriums ist vorgesehen,bisher anerkannte im Ausland geschlossene Ehen Minderjährigerzukünftig nur noch bei Härtefällen im Alter von 16 und 17 Jahrenanzuerkennen. Sie sollen ansonsten als »nichtig« erklärt werden.»Eheschließungen mit Minderjährigen genauer anzusehen und beiKindesschutzgefährdung aufzulösen, ist richtig«, erklärte JörgAngerstein, Vorstandssprecher des internationalen Kinderhilfswerksterre des hommes. »Allerdings schießt der Gesetzgeber mit dieserInitiative über das Ziel hinaus, denn die Nichtigkeit einer Ehe lässtkeinen Raum für eine einzelfallbezogene Prüfung, die das Wohl derverheirateten Minderjährigen und ihre Meinung berücksichtigt.« Zudemfallen dadurch eherechtliche Ansprüche weg. Kinder, die aus einer Ehehervorgegangen sind, würden dann als unehelich gelten und wärenzusammen mit ihrer minderjährigen Mutter schnell Stigmatisierung undAusgrenzung ausgesetzt.terre des hommes appelliert an das Justizministerium, denGesetzentwurf zu überarbeiten. »Das Ministerium sollte besser einAufhebungsverfahren für alle Minderjährigenehen ab 14 Jahreneinführen, da dies mehr Rechtssicherheit für die Betroffenen bringtund dem Kindeswohl dient«, so Jörg Angerstein. »Das würde bedeuten,dass Gerichte nach Kindeswohlprüfung und Anhörung der Betroffeneneine Entscheidung über die Aufhebung oder Anerkennung der Ehetreffen. Wir brauchen dazu allerdings auch mehr qualifiziertesPersonal in der Flüchtlingssozialarbeit, um zwischen Behörden undFamilien zu vermitteln, und wir brauchen mehrMutter-Kind-Einrichtungen, um den Schutz der jungen Mütter zugarantieren.«Pressekontakt:Verantwortlich: terre des hommesKontakt: Wolf-Christian Ramm, Telefon 05 41 / 71 01-158,c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell