terre des hommes-Appell an die Abgeordneten des niedersächsischen Landtages / Keine Waffenexporte aus Niedersachsen in Krisengebiete!

Osnabrück (ots) - Der niedersächsische Landtag berät morgen aufAntrag von Bündnis 90/Die Grünen über den Stopp von Waffenexportenniedersächsischer Unternehmen in Krisen- und Konfliktregionen. Dasinternationale Kinderhilfswerk terre des hommes appelliert an dieLandtagsabgeordneten, sich für die sofortige Beendigung dieserWaffenexporte auszusprechen.»Deutsche Rüstungsexporte an Kriegsparteien müssen dringendgestoppt werden. Hier kann das Bundesland Niedersachsen ein wichtigesSignal senden, denn zu den Waffenlieferanten an die Kriegsparteien imJemen gehört auch das deutsche Unternehmen Rheinmetall, dessengrößter Standort im niedersächsischen Unterlüß bei Celle liegt«,sagte Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes.»Im Jemen-Krieg rekrutieren sowohl die Huthi-Rebellen wie auchgegnerische, mit Saudi-Arabien verbündete Milizen Kinder alsSoldaten. Die Luftangriffe der saudisch geführten Militärkoalitionsind laut UN die Hauptursache für Opfer unter der Zivilbevölkerungund den Kindern in dem Konflikt. Es wurden bereits TausendeZivilisten getötet, viele Kinder wurden Opfer vonRheinmetall-Bomben.«Im ersten Quartal 2018 genehmigte die BundesregierungWaffenexporte nach Saudi-Arabien im Wert von 162 Millionen Euro -mehr als dreimal so viel wie im selben Zeitraum im Vorjahr und mehrals an jedes andere Land. Angesichts der zwischen 2014 und 2017drastisch gestiegenen deutschen Rüstungsexporte fordert terre deshommes von der Bundesregierung ein restriktivesRüstungsexportkontrollgesetz, das den Export von Waffen in Kriegs-und Krisengebiete verbietet. Der Export von Kleinwaffen, denMassenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts, sollte grundsätzlichverboten werden. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hatterre des hommes die Kampagne www.stoppt-waffenexporte.de/ gestartet.terre des hommes unterstützt zahlreiche Hilfsprojekte für Kinderund Jugendliche in Kriegsgebieten, unter anderem im Nahen Osten, inKolumbien, Indien, Pakistan, Myanmar und den Philippinen.Für Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, Telefon 05 41 / 71 01-158, Mobil 01 71 / 6 72 9748, E-Mail c.ramm@tdh.de