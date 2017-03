tekom-Frühjahrstagung weist die Richtung

Stuttgart (ots) - Der Fachverband tekom veranstaltet seineFrühjahrstagung am 6. und 7. April 2017 im Kongress Palais in Kassel.Eingeladen sind Fachleute aus der Technischen Kommunikation undangrenzenden Arbeitsbereichen. Das Fokusthema lautet "Den Weg von derDokumentation zur Information gestalten".Vertieft wird das Fokusthema in 17 Vorträgen, in zwei Tutorialsund zwei Workshops, außerdem in einem Abschlusspodium. Die Spannereicht von der Aufbereitung von Informationen für Industrie 4.0 übervirtuelle Realität und Servicedokumentation bis hin zur Umsetzung vonProduktinformationen als App. Die so genannte mobile Dokumentationermöglicht Herstellern, Gebrauchs- und Betriebsanleitungen oderProduktkataloge gezielt aufzubereiten. Darüber hinaus informierenReferenten über iiRDS - "intelligent information Request andRetrieval Standard".Parallel zum Fokusthema finden weitere Fachvorträge, Tutorials undWorkshops statt. Sie gliedern sich in die Bereiche "ProfessionelleSprache", "Redaktionsmanagement", "Erstellungsprozesse und-technologien" und "Projekte der tekom".Zum Start der Tagung konnten die Organisatoren Erik Händelerverpflichten. Unter der Überschrift "Warum es jetzt um den Menschenhinter der Technik geht" referiert der Zukunftsforscher und Buchautorüber Digitalisierung und Industrie 4.0 und auf was es letztlichankommt, um unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu erhalten. Bereitsam 5. April führt die tekom das OpenLab durch. Die dritte Unkonferenzvor der Frühjahrstagung setzt ganz auf das Engagement der Teilnehmer.Sie können dort ihre Inhalte einbringen, eigene Vorträge halten undsich mit den übrigen Teilnehmern austauschen.Während der Frühjahrstagung am 6. und 7. April zeigenDienstleister und Softwarehersteller zahlreiche Branchenneuheiten undredaktionelle Dienstleistungen. Bislang haben sich 30 Unternehmenangemeldet, mehrheitlich stammen sie aus Deutschland. DasAngebotsspektrum aus Software und Dienstleistungen erstreckt sich vonÜbersetzung und Terminologie über Ersatzteilkataloge, ContentManagement bis zur Technischen Redaktion.Das Programm ist unter http://tagungen.tekom.de/f17 verfügbar. Dietekom Deutschland ist der deutsche Fachverband für TechnischeKommunikation und hat etwa 8.500 Mitglieder in allen Branchen.Pressekontakt:tekom, Gregor Schäfer, Tel. 0711/65704-54, g.schaefer@tekom.deOriginal-Content von: tekom - Gesellschaft f?r Technische Kommunikation e.V., übermittelt durch news aktuell