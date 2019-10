technotrans: Anleger fliehen aus Aktie nach Zahlen-Flop

Diese Zahlen floppen: Neben unter den Erwartungen liegenden 9-Monatszahlen müssen Anleger in Aktien von technotrans SE (WKN: A0XYGA) heute auch einen saftigen Prognosedämpfer hinnehmen. Die Papiere des Kühltechnologie-Konzerns kommen heftig unter die Räder: Anleger verkaufen die Nachricht am Dienstagnachmittag mit in der Spitze -26,64% bis auf 15,70 Euro ab.

technotrans sieht sich aufgrund unerwarteter Entwicklungen zu einer Anpassung der Jahresziele veranlasst. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung