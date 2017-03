taz: taz-Kommentar zum Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank

Berlin (ots) - taz-Kommentar von Hermannus Pfeiffer zumZinsentscheid der Europäischen ZentralbankDraghi erfolgreich und überschätztMario Draghi macht seinen Job. Und er macht ihn richtig. Daseinzige erklärte Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) und ihresPräsidenten lautet: Die Inflationsrate auf mittlere Sicht "unter,aber nahe 2 Prozent" zu halten. Nun stiegen die Preise im Februar aufdie magischen 2 Prozent. Das befeuert vor allem im reichenDeutschland mal wieder die Diskussion über einen baldigen Ausstiegder EZB aus ihrer ultra-expansiven Geldpolitik.Doch rechnet man die extrem schwankungsanfälligen Preise fürEnergie und Nahrungsmittel heraus, dann kommt in der gesamtenEurozone eine Kerninflationsrate heraus. Und die zählt. Im Februarverharrte sie bei niedrigen 0,9 Prozent. Es besteht also kein Grundfür einen Kurswechsel, wie ihn Bankenverbände und Sparer wünschen.Der Leitzins bleibt auf Rekordtief.In der Krise hatte Draghi die Notenpresse angeworfen. Die Bilanzseiner Zentralbank schwoll in wenigen Jahren von 500 auf 3.000Milliarden Euro an. Damit rettet er - ob nun gewollt oder nicht -Griechenland vor dem Kollaps und bremst in Spanien die unvorstellbarhohe Massenarbeitslosigkeit. Mit dem fallenden Euro-Kurs fördertDraghi auch die deutsche Exportwirtschaft und er verschafft einemseiner schärfsten Kritiker, Bundesfinanzminister Schäuble,milliardenschwere Zinsgewinne für den Staatshaushalt. Unterm Strichträgt Draghis Notenbank dazu bei, dass die Wirtschaft in fast allenEuroländern wenigstens wieder langsam wächst. Aus dem Gröbsten rausist Europa aber nicht.Zugleich wird Draghis Macht nicht allein von linken Ökonomen gernüberschätzt. Mehr als die schlimmsten Übel verhindern, kann keineZentralbank. Zumindest, wenn sie die Politiker im Stich lassen. DieVerantwortung für Konjunktur und Jobs haben die elitären Sparapostelin Berlin, Paris aber auch London dennoch schon vor langem bei ihrenZentralbankern abgeladen. Damit beförderten sie den Boom allerRechtspopulisten.Ebenfalls die Bosse zeigen Draghi die kalte Schulter. Nicht alleinin Griechenland und Italien, auch in Deutschland legen die Konzerneeinen Großteil ihrer Gewinne lieber auf den Finanzmärkten an, stattsie in die reale Wirtschaft zu investieren. So wurde Deutschland 2016wieder Weltmeister beim Kapitalexport. Trotz und wegen Draghi.Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell