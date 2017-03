taz: taz-Kommentar von Richard Rother über die Übernahme von Opel durch Peugeot/CITROËN

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Berlin (ots) - Kennt noch jemand Magna? Das ist diekanadisch-österreichische Zulieferfirma, die im Jahr 2009 dendeutschen Autokonzern Opel übernehmen sollte. Nach vielen MonatenHickhack platzte der Deal: Die Opel-Mutter General Motors (GM) hattees sich anders überlegt - und Opel behalten. Die Folge war einjahrelanges Weiterwursteln, das GM jetzt überraschend schnell undgeradezu geräuschlos beendete: Opel wird an den französischen KonzernPSA verkauft, zu dem die Marken Peugeot und Citroën gehören. Für Opelmuss das nichts Schlechtes bedeuten.Denn die Alternative wäre: GM würde Opel weiter mehr schlecht alsrecht mitschleppen, obwohl es sich innerlich schon längst davongetrennt hat. So aber lässt sich Zukunftszuversicht nicht verkaufen:weder Mitarbeitern noch Händlern noch Kunden gegenüber. Wie tief derWunsch war, Opel loszuwerden, lässt sich daran ablesen: Durch dieÜbernahme hoher Pensionsverpflichtungen zahlt GM letztlich drauf beimVerkauf.Jetzt also PSA, ein Konzern, an dem der französische Staatbeteiligt ist. Die 19.000 Opelaner in Deutschland, die mal wieder umihre Jobs fürchten, könnte das ein bisschen beruhigen. Solange inParis nicht Marine Le Pen regiert, wird Frankreich um ein gutesVerhältnis zu Deutschland, die Basis der europäischen Einigung,bemüht sein. Dazu gehört industriepolitisch auch, dass etwaigeUmstrukturierungen in einem europäischen Konzern nicht einseitigzulasten eines Partners gehen.Und das ist Opel jetzt: Teil eines europäischen Autokonzerns, dernach VW der zweitgrößte des Kontinents ist. Der starken Marke Opelbietet das nicht nur neue Absatzmöglichkeiten in Fernost, die GMbislang verhindert hat, sondern eine ganz andere Perspektive. Wiejeder Autokonzern muss auch PSA/Opel in die E-Mobilität und autonomesFahren kräftig investieren. Opel, die Industrie-Ikone ausRüsselsheim, wird dabei sicher nicht leer ausgehen.