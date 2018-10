taz: Viele Tierversuche werden von ehemaligen Versuchsleitern genehmigt

Berlin (ots) - Wichtige Aufsichtsbehörden lassen Anträge fürTierversuche oft von Mitarbeitern genehmigen, die selbst jahrelangsolche Experimente durchgeführt haben. Teilweise wechselten dieWissenschaftler ohne Wartezeit in die Behörde. Das zeigen Recherchender Tageszeitung "taz" (Donnerstagausgabe und taz.de) bei mehrerenAufsichtsämtern, die vergleichsweise viele Anträge bearbeiten.Tierrechtler halten solche Mitarbeiter für befangen.Die Behörden dürfen laut Tierschutzgesetz die Versuche nur danngenehmigen, wenn sich die wissenschaftliche Fragestellungausschließlich mit Tierexperimenten beantworten lässt. Das Leid unddie Zahl der Tiere müssen so gering wie möglich sein. Das sindErmessensfragen, die je nach Einstellung und Engagement der Prüferunterschiedlich beantwortet werden können.Dennoch hat das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales(Lageso) gerade 3 Wissenschaftler als Prüfer eingestellt, die selbst"viele Jahre" etwa als Versuchsleiter gearbeitet haben, wie aus einerinternen E-Mail an Mitarbeiter der Behörde hervorgeht. In einem Fallgab es keine Karenzzeit. "Eine*r unserer neuen Mitarbeiter*innen wardirekt vor dem Wechsel zum LAGeSo an Tierversuchsvorhaben beteiligt,bei den anderen lagen jeweils 3 Jahre zwischen dem Ende derBeteiligung an Versuchen und der Einstellung beim LAGeSo", teilte diePressestelle des Amts der taz mit.Ähnlich ist die Lage in anderen Bundesländern mit vergleichsweisehohen Tierversuchszahlen. Das Niedersächsische Landesamt fürVerbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit schrieb der taz, dass"ein Teil" der 4 für Tierversuchsangelegenheiten zuständigenwissenschaftlichen Mitarbeiter mehrere Jahre selbst an solchenExperimenten beteiligt gewesen sei. Zwischen dieser Tätigkeit und derBeschäftigung im Amt "gab es keine Karenzzeit". Bei der fürNordbayern zuständigen Regierung von Unterfranken haben sogar alle 3Tierversuchsprüfer einschlägige Erfahrungen, wie das Amt der tazmitteilte. Auch hier wurden mitunter direkt und ohne Wartezeit dieSeiten gewechselt.Sämtliche betroffene Behörden bestreiten, dass ihre PrüferInteressenkonflikte hätten. Typisch ist die Begründung des Lageso:"Tierversuchsanträge aus den Instituten, in denen dieMitarbeiter*innen zuvor tätig waren, werden für einen Zeitraum vonmindestens 5 Jahren nach dem Wechsel durch andere Mitarbeiter*innendes LAGeSo begutachtet und bearbeitet." Wer über "Praxiserfahrung"verfüge, könne die Versuche "realistischer" beurteilen.Doch Tierschützer überzeugt das nicht. "Die Entscheider sindTierversuchsleute und keine Leute, die Tierversuchen kritischgegenüber stehen", sagt Edmund Haferbeck, der die Rechts- undWissenschaftsabteilung der Tierrechtsorganisation Peta Deutschlandleitet. "Diese Leute sind befangen, weil sie natürlich weiter dieGenehmigungen erteilen wollen, wie sie es ja die ganze Zeit für sichselbst reklamiert haben von den Behörden." Die meisten Anträge würdengenehmigt.jma/mkrDen vollständigen Artikel finden Sie hier:http://www.taz.de/Wer-ueber-Tierversuche-entscheidet/!5538792/Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz Redaktion Wirtschaft & UmweltTelefon: +49-30-25902-227Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell