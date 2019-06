taz: Viele Demeter-Höfe halten trotz Verbots Rinder ohne Hörner

Berlin (ots) - Viele Höfe des Biobauernverbandes Demeter haltenentgegen seinen Richtlinien Rinderrassen ohne Hörner. "ZahlreicheBetriebe, die vor weniger als 15-20 Jahren umgestellt haben, habeneinen gewissen Anteil hornloser Tiere in ihrer Herde", teilteVerbandssprecherin Antje Kölling der Tageszeitung "taz"(Montagausgabe) auf Anfrage mit. Dabei bestimmen die Demeter-Regelnklar: "Genetisch hornlose Tiere in der Rindviehhaltung sind nichterlaubt." Die Organisation wirbt intensiv mit Slogans wie:"Demeter-Kühe haben Hörner."Sowohl in konventionellen als auch Bio-Betrieben werden denmeisten Kälbern ein paar Wochen nach der Geburt die Hornansätzeausgebrannt. Oder die Tiere kommen hornlos zur Welt, weil ihre Rasseso gezüchtet wurde. Denn viele Bauern fürchten, dass Tiere mitHörnern sich gegenseitig oder Menschen verletzen könnten. Demeterdagegen argumentiert beispielsweise auf seiner Internetseite mit dem"Respekt" vor dem Tier. Die Landwirte des Verbands "passen ihre Tierenicht einfach den 'Produktionsbedingungen' an, sondern bauen Ställe,die groß genug sind für die Bedürfnisse ganzer Kühe". Zudem würdensie sich Zeit nehmen, um die Rinder zu beobachten und "einevertrauensvolle Beziehung" zu schaffen. So würden sie dasVerletzungsrisiko minimieren.Doch dass "zahlreiche" Betriebe in einer zeitlich nichtdefinierten "Umstellungsphase" genetisch hornlose Rinder haltendürfen, wie Kölling einräumt - davon steht in der Richtlinie keinWort. "Die Umstellungsphase ergibt sich aus der Praxis", antwortetdie Pressesprecherin auf die Frage der taz nach der Rechtsgrundlage."Viele Betriebe, die zu uns kommen, haben leider bereits einen Teilgenetisch hornloser Rinder oder enthornter Rinder. Die Rinderherdeist das Kapital eines Milchviehbetriebes - die kann man nicht einfachvon einem Tag auf den anderen komplett austauschen."Kölling wies Vorwürfe zurück, Demeter-Höfe würden mit derHorn-Pflicht lax umgehen. "Das ist nicht der Fall", sagte sie. Ab demersten Tag der Umstellung auf Demeter-Standard dürften die Höfe keinegenetisch hornlosen Zucht-Stiere oder Sperma von ihnen mehreinsetzen. "In der Kontrolle muss der Betrieb beweisen, dass in derHerde ein kontinuierlicher Zuchtfortschritt in Richtung Horngenetikerfüllt ist."Gegen eine konsequente Kontrolle spricht allerdings, dass Demeterlaut Kölling noch nicht einmal statistisch erfasst, wie viele derrund 900 deutschen Demeter-Höfe mit Rindern im Rahmen der Umstellungoder des Bestandsschutzes überhaupt noch genetisch hornlose oderenthornte Tiere halten.jma/rhaLink zum Originalartikel:http://www.taz.de/Hornlose-Rinder-auf-Bioverband-Hoefen/!5598101/Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Jost Maurin unter Tel.:+49-30-25902-227.taz Verlags- und Vertriebs GmbHFriedrichstr. 21, D-10969 Berlin Amtsgericht Charlottenburg 92 HRB14548 Geschäftsführer: Andreas Marggraf, Karl-Heinz RuchPressekontakt:taz - die tageszeitungtaz Redaktion Wirtschaft & UmweltTelefon: +49-30-25902-227Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell