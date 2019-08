taz: Verbraucherschützer und Politiker für Verbot von gefährlichem Pestizid

Berlin (ots) - Verbraucherschützer und Politiker fordern von derEuropäischen Union, den Einsatz des Pestizids Chlorpyrifos zuuntersagen. "Der Wirkstoff muss umgehend verboten werden", sagteMatthias Wolfschmidt, Direktor für internationale Kampagnen derOrganisation Foodwatch, der Tageszeitung "taz" (Dienstagausgabe). "Esist unfassbar, dass sich für dieses Insektizid, welches seit vielenJahren in der Kritik steht, die Zulassungen automatisch verlängern,weil die toxikologischen Prüfungen nicht abgeschlossen werdenkonnten", teilte Armin Valet, Lebensmittelexperte derVerbraucherzentrale Hamburg, mit. "Der Einsatz von Chlorpyrifos istschon lange nicht mehr vertretbar", kritisierte auch Karl Lauterbach,Vize-Chef der SPD-Bundestagsfraktion.Der Bundestagsabgeordnete Harald Ebner (Grüne) hatte bereits inder taz vom Samstag verlangt, den Stoff zu verbieten(https://taz.de/Giftiges-Pestizid-an-Zitrusfruechten/!5617071/). Dietaz berichtete dort, dass die Europäische Kommission denMitgliedstaaten ein Verbot vorschlagen wolle. Anfang August hatte dieEU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) festgestellt, dassChlorpyrifos Embryonen schaden könne und nicht zugelassen sein dürfe.In einem Versuch im Auftrag des Herstellers Dow von 1998 seien dieKleinhirne von Ratten kleiner gewesen, deren Eltern Chlorpyrifosgefressen hatten. Die spanischen Behörden, die das Mittel ab 1999 fürdie EU überprüft hatten, sahen kein Problem. Deshalb erteilte die EU2005 eine Genehmigung für den Wirkstoff und verlängerte diese dreiMal bis aktuell Januar 2020.In Deutschland darf Chlorpyrifos anders als in Spanien, Polen und18 weiteren EU-Ländern seit 2015 nicht mehr gespritzt werden. LautBundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wurde esaber beispielsweise 2017 vor allem in importierten Orangen,Mandarinen sowie Grapefruits gefunden. Treffer gab es auch etwa beiÄpfeln, Spargel und Tafelweintrauben."Es ist nicht hinnehmbar, dass Chlorpyrifos in großen Mengen zumBeispiel in Spanien eingesetzt wird, obwohl die Efsa vor diesemInsektizid warnt", erklärte Verbraucherschützer Valet. DieKonsumenten erwarteten, dass die Behörden bei der Überprüfung derMittel nicht "kritiklos Anbieterstudien" übernehmen.Foodwatch-Aktivist Wolfschmidt verlangte, die automatischeVerlängerung von Alt-Zulassungen zu beenden. Nach dem Gesetz müssejeder Stoff nach den ersten zehn Jahren wieder bewertet werden, sodass eventuelle neue wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigtwerden können. Das geschehe aber aus Kapazitätsgründen bei "bis zu200 Pestiziden viel zu spät", sagte Wolfschmidt.Der Industrieverband Agrar, der die deutschen Pestizidherstellervertritt, lehnte Forderungen etwa der Grünen ab, dass der Staatkünftig die Studien selbst in Auftrag gibt. "Über die vorzulegendenStudien entscheidet schon heute das EU-Recht, nicht der Hersteller",schrieb Geschäftsführer Martin May der taz. "Dieses Verfahren weiterzu bürokratisieren, etwa indem die Hersteller nicht für ihre Studienzahlen, sondern in irgendeinen Fonds, bringt keinen Zugewinn anSicherheit, schafft aber Mehrarbeit für die Behörden."jma/kscOriginalartikel:https://taz.de/Insektengift-Chlorpyrifos/!5621065/Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz Redaktion Wirtschaft & UmweltTelefon: +49-30-25902-227Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell