taz: Laschet bleibt beim Hambacher Forst hart / Ministerpräsident will aber schneller aus Braunkohle aussteigen

Berlin (ots) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident ArminLaschet zeigt sich im Streit um den Hambacher Forst kompromisslos. Essei ein Fehler gewesen, die illegal errichteten Häuser im Wald sechsJahre zu dulden, sagte der CDU-Politiker der taz. "Egal welchePosition man zum Braunkohleausstieg hat, ein solcher rechtswidrigerZustand ist falsch. Der wird jetzt beseitigt."Laschet kündigte in dem tat-Interview an, schneller aus derBraunkohle auszusteigen als geplant. "2045 ist bisher das Enddatumfür Nordrhein-Westfalen", sagte er. "Ich glaube, der Ausstieg aus derBraunkohle geht schneller. Und daran wird jetzt gearbeitet."Allerdings habe das keine Auswirkungen auf den umstrittenenTagebau am Hambacher Forst, sagte der Ministerpräsident. "2035, 2038,2040 oder später - egal, welches Jahr es wird: Mit Hambach hat dasnichts zu tun. Wenn reduziert wird, dann sicher in anderen Regionen."Auch ein Votum der Kohlekommission könne den Wald nicht retten.Das taz-Interview im Wortlaut:http://www.taz.de/Armin-Laschet-zu-Hambach-und-Erdoan/!5536484/Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-0Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell