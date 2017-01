taz-Kommentar zur Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht

Berlin (ots) - taz-Kommentar von Patricia Hecht zurLinken-Politikerin Sahra WagenknechtFischen am rechten RandDass Sahra Wagenknecht der AfD WählerInnen abwerben will, ist keinProblem. Im Gegenteil: Es sollte Ziel jeder Partei sein, der AfD sowenig Stimmen wie möglich bei der Bundestagswahl zu bescheren.Das Problem besteht in der Art und Weise, in der Wagenknecht ihreMission betreibt. Zwar beteuert sie, "wirklich nur" dieProtestwählerInnen ansprechen zu wollen, nicht die, die "derenParolen unbedingt gut finden". Das kann man ihr nach den Äußerungender vergangenen Monate aber nicht mehr abnehmen.Wagenknecht bedient seit einem Jahr rassistische Ressentiments.Das begann mit dem Satz "Wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrechtverwirkt" zu den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht, ging weitermit ihren Forderungen nach einer Obergrenze und gipfelt nun darin,der AfD direkt beizupflichten und Merkel wegen "unkontrollierterGrenzöffnung" eine Mitschuld an den Toten vom Breitscheidplatz zugeben. Hinter Wagenknechts Äußerungen steckt System.Wäre sie nun lediglich Fraktionschefin, wäre das schon schlimmgenug. Nun aber ist sie Spitzenkandidatin und soll die Linksparteigemeinsam mit Dietmar Bartsch in den Wahlkampf führen. Und obwohl ihrParteigenossInnen immer wieder vehement widersprochen haben, schaffensie es nicht, sie in die Schranken zu weisen und sich auf einenantirassistischen Grundkonsens zu verständigen. Wagenknecht isteinfach zu mächtig.Wenn sie aber weiter am rechten Rand fischt, bekommt die Parteiein Problem. Denn Wagenknechts Strategie ist eine inhaltlicheZerreißprobe für die Partei - und eine Verlustrechnung. Vielleichtlaufen tatsächlich wenige national gesinnte ProtestwählerInnen zurLinkspartei über. Dafür aber brechen deutlich mehr WählerInnen ausdem undogmatischen und emanzipatorischen Spektrum weg, die für eineweltoffene und internationalistische Politik stehen. Für die ist eineLinke, die mit solchen Positionen um Mehrheiten buhlt, nicht wählbar.Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell