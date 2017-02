taz-Kommentar zur Bildung eines Spitzenteams in der AfD

Berlin (ots) - taz-Kommentar von Sabine am Orde zur Bildung einesSpitzenteams in der AfDDämpfer für Frauke PetryDie Mehrheit der AfD-Mitglieder hat eine aus ihrer Sicht klugeEntscheidung gefällt: Sie will, dass ihre Partei mit einem Team undnicht mit einer Einzelperson an der Spitze in den Bundestagswahlkampfzieht. Das erhöht die ohnehin guten Erfolgsaussichten derRechtspopulisten weiter. Denn ein Team kann besser potenzielleWählerInnen von der bürgerlichen Mitte bis ganz rechtsaußenansprechen, ohne die jeweils anderen zu vergrätzen. Und genau darinliegt bislang das Erfolgsrezept der Partei.Vizechef Alexander Gauland könnte für die völkisch-nationalenHöcke-Fans dabei sein, für die Putin-Versteher und "die kleinenLeute", als deren Fürsprecher er sich inszeniert. Alice Weidel ausBaden-Württemberg für die Neoliberalen. Und Parteichefin Frauke Petryfür die dazwischen. Wem Gauland zu rechts ist, der kann sich an diebeiden Frauen halten.Parteiintern aber stärkt das Votum den Rechtsaußenflügel der AfD.Zwar ging es in der Onlineabstimmung nicht um Personen. Allen aberist klar: Als Spitzenkandidatin wäre nur Parteichefin Petry infragegekommen. Ihr Einfluss aber ist Höcke, Gauland und Co schon jetztdeutlich zu groß. Mehrmals hat Petry - bislang erfolglos - versucht,Höcke zu entmachten. Der kann sich jetzt über einen Dämpfer für Petryfreuen.Als Spitzenfrau im Wahlkampf wäre Petry nicht nur endgültig zu demGesicht der AfD geworden - sie wäre auch die natürliche Kandidatinfür den Vorsitz einer künftigen Bundestagsfraktion. Unter dermachtbewussten Petry, die zu Alleingängen neigt, wollen die Herrenaber ungern Abgeordnete sein. Parteiintern heißt es gar, für HöckesVerzicht auf eine Bundestagskandidatur sei dies mitentscheidendgewesen.Obwohl die endgültige Entscheidung beim Bundesparteitag liegt, hatPetry inzwischen signalisiert, dass sie nicht um dieSpitzenkandidatur kämpfen will. Auf den Fraktionsvorsitz aber wirdsie nicht freiwillig verzichten.Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell