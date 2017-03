taz-Kommentar zur Bahnbilanz

Berlin (ots) - taz-Kommentar von Richard Rother zur BahnbilanzBahnchef investiert in ZukunftRichard Lutz, oberster Lokomotivführer der Republik, willangreifen: mehr Investitionen, mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn.Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt zeigte der neue Bahnchef,dass er dort weitermachen will, wo sein Vorgänger Rüdiger Grubeaufhörte. Das mag vielen Kritikern zu wenig visionär sein;überraschend ist es aber nicht.Schließlich ist die Bahn ein bundeseigenes Mobilitätsunternehmen,und in Berlin regiert eine große Koalition. Dass die Koalitionäre imWahlkampf einen Chef bestimmen, der das Rad auf den Schienen neuerfinden will, war so wenig wahrscheinlich wie stets pünktliche Züge.Dies hätte ja bedeutet, dass falsch gewesen sein muss, wofür dieKoalition bislang bahnpolitisch steht - so viel Selbstkritik findetsich bei keiner Regierung.Das heißt selbstverständlich nicht, dass Kritik nicht berechtigtist. Im Gegenteil. Zwar hat die Bahn Fahrgäste im vergangenen Jahr imFernverkehr hinzugewonnen, aber nur wegen diverser Rabattaktionen. Obdie neuen Kunden länger bleiben oder sich doch wieder mit dem Fernbusin den Stau stellen, ist noch nicht ausgemacht. Besorgnis erregendist die Lage im Güterverkehr, bei dem es deutliche Einbußen gab -trotz Wirtschaftswachstum und gestiegenem Verkehrsaufkommen. Hiermuss die Bahn, unterstützt von der Politik, umsteuern. Nötig sindgeringere Trassengebühren, die Beseitigung der Engpässe anKnotenpunkten und ein schnelleres Zusammenstellen von Zügen mitEinzelwagen.Eine Sorge der Bahn bleibt Stuttgart 21. Der Bahnvorstand hält andem Projekt fest, das er im Kosten- und Zeitplan wähnt - nachderzeitigem Stand. Und im April beginnt bei der S-Bahn in Münchenschon das nächste Tunnel-Milliardending, Ausgang ungewiss. EinProjekt aber, das auch häufig kritisiert wurde, steht im Dezember vorder Vollendung: die ICE-Rennstrecke Berlin-München. Wetten, dass dieFahrzeit von unter vier Stunden viele Vielflieger zu Bahnfans macht?Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell