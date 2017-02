taz-Kommentar zur Absage der israelisch-deutschen Regierungskonsultation

Berlin (ots) - taz-Kommentar von Peter Philipp zur Absage derisraelisch-deutschen RegierungskonsultationEinzigartige Beziehung beendetDas war's dann wohl: Die für Mai geplanten deutsch-israelischenRegierungskonsultationen sind auf nächstes Jahr vertagt worden. Beigenauerem Hinsehen fragt sich aber, ob dies nicht das Ende dieserTreffen bedeutet, die im März 2008 in Jerusalem begannen und letztesJahr zum sechsten Mal stattfanden - in Berlin.Ziel der Konsultationen war offiziell, die "einzigartigenBeziehungen zwischen Israel und Deutschland politisch zu festigen",genau dies aber ist kaum erreicht worden.Als die Treffen begannen, gab es unter Ministerpräsident EhudOlmert Hoffnung auf mehr Konzilianz. Bald aber folgte BenjaminNetanjahu, und dieser stellt seitdem alles in den Schatten, was seinenationalistischen Ziehväter getan hatten.Für die Bundesregierung keine angenehme Situation: Kritik wurdenur hinter vorgehaltener Hand geäußert und blieb deswegenwirkungslos. Und Netanjahu konnte Berlin als "aufrechten Partner"angesichts der wachsenden Zahl internationaler Kritiker hinstellen,die selbst Obama einschloss. Im Mittelpunkt der Kritik stand undsteht die israelische Siedlungspolitik, die auf eine Annexion derpalästinensischen Gebiete hinausläuft und die Vereitelung der"Zweistaatenlösung".Der UN-Sicherheitsrat verurteilte diese Politik, und Obama warnicht bereit zu einem Veto. Nachfolger Trump hingegen hat sichbereits lautstark hinter Netanjahu gestellt. Kaum verwunderlich, dassdie Knesset nun 6.000 Wohneinheiten in den Palästinensergebieten"legalisierte" (weil ohne Regierungserlaubnis gebaut, obwohl nachinternationalem Recht ohnehin illegal).Wie also hätte die Bundesregierung in den Konsultationen dieBeziehungen "festigen", gleichzeitig aber den Konsensus mit dem Restder Welt verraten können?Terminnot war sicher nur eine fromme Ausrede. Die Stunde derWahrheit wird kommen. Und dann war's das wohl mit den bilateralenKonsultationen.Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell