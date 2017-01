taz-Kommentar zum Umgang mit Flüchtlingen aus Afghanistan/ Das kaschierte Scheitern

Berlin (ots) - Ausgerechnet Afghanistan. Nur wenige Länder geltenals ähnlich gefährlich, zerrüttet, instabil. Und trotzdem ist dieBundesregierung entschlossen, in Serie dorthin abzuschieben. Stetsbetont sie dabei, dass in den Flugzeugen nach Kabul "auch Straftäter"sitzen, als sei deren Leben dort weniger bedroht.Dabei setzt sie sich über Kritik von allen Seiten hinweg. AmMontag etwa lud die SPD den UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandinach Berlin ein und hängte ihm die höchste Ehrung um den Hals, diesie zu vergeben hat: den Willy-Brandt-Preis. Auf den Geehrten hörenmochte man indes nicht. Am selben Abend hob ein Abschiebeflug ausFrankfurt nach Kabul ab - innerhalb von wenigen Wochen der zweite.Erst im Dezember hatte der UNHCR per Brief an die Bundesregierungnachdrücklich auf die "deutlich verschlechterte" Sicherheitslage inAfghanistan hingewiesen.Das Signal an die Afghanen soll sein: Ihr habt hier keinePerspektive. Genau deshalb dürfte ihnen auch seit Langem der Zugangzu den Integrationskursen verweigert werden. Der Grund für die Härte,darauf deuten Äußerungen der Bundesregierung hin, ist in derAußenpolitik zu suchen. Der vor 15 Jahren begonnene Bundeswehreinsatzin Afghanistan verlief desaströs. Er soll rund 3,6 Milliarden Eurogekostet haben, 41 deutsche Soldaten und Polizisten wurden getötet -und die Lage in Afghanistan ist heute desolater denn je. Eineschlechtere Empfehlung für weitere Kriegseinsätze gibt es kaum - essei denn, es gelingt, das Bild des Einsatzes nachträglich zuverbessern.Genau dazu sollen die Abschiebungen offenbar dienen: Je mehrAbschiebeflüge in Kabul landen, desto leichter kann behauptet werden,dort sei es sicher, sonst würde schließlich nicht abgeschoben werden.Mit diesem Zirkelschluss sollen die Abschiebungen das Scheitern derBundeswehr kaschieren. Dafür bezahlen müssen die Flüchtlinge: Was inAfghanistan aus ihnen werden soll, weiß niemand.Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell