taz-Kommentar von Daniel Bax über die Reaktion auf den Anschlag auf Muslime in Quebec

Berlin (ots) - Kanadas Breivik und wirEs gibt keine festen Regelungen dafür, wann das Brandenburger Torin Berlin nach einem Terroranschlag beleuchtet wird oder nicht. Nachdem Anschlag in Quebec, dem in einer Moschee sechs Menschen zum Opferfielen, strahlte es bislang nicht in den kanadischen Nationalfarben.Es scheint, als ob dieser Anschlag nicht so viel Anteilnahmeausgelöst habe wie andere Anschläge in jüngster Zeit. Heißt das also,dass "uns" muslimische Terroropfer in Kanada weniger wichtig sind alsgetötete Nachtschwärmer in Istanbul und Paris oder ermordeteHomosexuelle in Orlando? Hoffentlich nicht.Der Anschlag von Quebec wurde offenbar von einem jungenRechtsradikalen verübt, der an die Überlegenheit der "weißen Rasse"glaubte. Es spricht viel dafür, dass er sich von Donald Trump unddessen jüngsten, antimuslimisch motivierten Erlassen ermutigt fühlte.Diese Dekrete geben all jenen Rückenwind, die glauben, ihren Hass aufMuslime nun frei ausleben und das Gesetz in die eigene Hand nehmen zukönnen. Der Attentäter soll Trump und Le Pen bewundern, aber auchIsrael und den radikalen "neuen Atheisten" Richard Dawkins. Daszeigt, wie schon bei Anders Breivik in Norwegen, dass die altenKooordinaten für rechten Extremismus nicht mehr passen.Politik und Medien hierzulande täten gut daran, diesen Hass aufMuslime nicht zu verharmlosen. Denn auch in Deutschland werden, wiein Quebec, Schweineköpfe vor Moscheen abgelegt, auch hier nimmt dieGewalt gegen Muslime zu. Die richtige Antwort auf diese Entwicklungist nicht, den "besorgten Bürgern" schleichend nachzugeben und mitKopftüchern und Ganzkörperschleiern immer mehr Muslimisches zuverbieten, wie es gerade en vogue ist. Sondern ihnen selbstbewusstentgegenzutreten und die Werte von Toleranz, Demokratie und Vielfaltentschieden zu verteidigen, wie es Kanada vormacht. Ob dasBrandenburger Tor dann angestrahlt wird oder nicht, ist eherzweitrangig.