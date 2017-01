taz-Kommentar zu de Maizières Wunsch nach einer Zentralisierung des Verfassungsschutzes Eine Mammut-Behörde braucht es nicht

Berlin (ots) - Der Vorschlag klingt einleuchtend: Als Lehre ausdem Terroranschlag in Berlin will Bundesinnenminister Thomas deMaizière die Sicherheitsbehörden zentralisieren - allen voran denVerfassungsschutz, dessen Landesämter abgeschafft gehörten. Das rührttatsächlich an einen Kern des Problems. Die Behörden hatten den TäterAnis Amri zwar als Gefährder ausgemacht, ihn in ihrem Geflecht aberaus den Augen verloren. Warum also nicht tatsächlich dieInformationen bündeln?Diese Debatte ist ein Wiedergänger. Schon nach dem NSU-Versagensollte der Verfassungsschutz zentralisiert werden. Auch damals wurdenInformationen über Terroristen nicht zusammengeführt. Am Ende standenzehn Tote. Und damals wie heute leisten die Länder frontalenWiderstand. Das hat mit Besitzstandswahrung zu tun.Aber die Verteidigung des Föderalismus hat auch gute Gründe. DieLandesämter für Verfassungsschutz waren zuvorderst eine Reaktion aufdas NS-Regime. Nie wieder sollte eine zentral gesteuerte Gestapoentstehen können. Föderale, kleinteilig kontrollierte Ämter an Stelleeines Super-Geheimdienstes - das hat auch heute noch seinen Wert.Umso mehr, als auch in einer solchen Großbehörde längst nichtausgemacht wäre, dass sie effizienter arbeitet. Gerade der Fall NSUhat dem Verfassungsschutz dabei ein vernichtendes Zeugnisausgestellt: Die rechtsextreme Terrorgefahr wurde lange verkannt,Informationen über das Trio wurden gebunkert, die Aufklärung wird bisheute eher ausgebremst. Ausgerechnet hieraus soll ein neuerMammutdienst erwachsen?Was jetzt gebraucht wird, ist zuallererst eine klare Analyse.Woran genau scheiterte der Austausch der Behörden im Fall Amri? Dazubleiben Antworten bisher aus. Auch weil der Fall in einer Institutionbehandelt wurde, die bereits Großformat hat: dem GemeinsamenTerrorismusabwehrzentrum (GTAZ). 40 Sicherheitsbehörden sind dortversammelt, ihre Arbeit aber bleibt weitgehend im Dunklen.Hier braucht es mehr Kontrolle. Wie genau werden im GTAZ Gefährderim Blick behalten? Wo gibt es Hindernisse? Werden Einblicke daringeschaffen, besteht auch die Chance, Defizite oder Irrwege zukorrigieren.Das ist das eine. Das andere ist: die Qualifizierung innerhalb derBehörden. Dem Verfassungsschutz ist die Öffnung bislang nichtgelungen. Die meisten Mitarbeiter sind weiterhin Verwaltungsjuristen,Quereinsteiger mit externem Sachverstand bleiben selten. Darauf aberkäme es jetzt an. Denn zentral für die Bekämpfung von Terror ist dasWissen über Strukturen und Netzwerke. Und das dafür qualifiziertePersonal ist letztlich wichtiger als die Frage, ob es mehr oderweniger Behörden braucht.Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell