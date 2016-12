taz-Kommentar zu Terror und Flüchtlingspolitik

Berlin (ots) - taz-Kommentar von Daniel Bax zu Terror undFlüchtlingspolitikWende ohne EndeDer Verdacht, dass es sich bei dem Anschlag auf den BerlinerWeihnachtsmarkt um ein geplantes Attentat im Sinne des sogenannten"Islamischen Staats" gehandelt hat, scheint sich zu bestätigen.Doch Rechtspopulisten wie die AfD wussten von Anfang an, noch ohnedie Details abzuwarten, wen sie eigentlich für den Anschlagverantwortlich machen wollen: Angela Merkel und ihre angeblich zugroßzügige Flüchtlingspolitik des letzten Jahres.Auch CSU-Chef Horst Seehofer schlug umgehend in die gleiche Kerbe,er forderte vollmundig eine Wende in der Sicherheits- undFlüchtlingspolitik. Nur: Diese Wende hat es längst gegeben. Dietraurige Wahrheit ist, dass all die Verschärfungen des letzten Jahresden Anschlag nicht verhindert haben.Es ist verführerisch, jetzt nach angeblichen Lücken im Asylrechtzu suchen, die einem Attentäter wie Anis Amir in die Hände gespielthaben könnten. Warum konnte er nicht schneller abgeschoben werden,bevor er den Anschlag beging? Die Gefahr dabei ist, durch übereilteForderungen jetzt alle Asylbewerber für diese Tat in Sippenhaft zunehmen. Dabei haben die Anschläge der Vergangenheit gezeigt, dass derIS für Attentate in Europa keineswegs auf Flüchtlinge angewiesen ist.Der IS setzt aber gerne auf solche Täter, weil er die westlichenGesellschaften verunsichern will und weil ihm die deutsche"Willkommenskultur" ohnehin ein Dorn im Auge war.Je mehr Misstrauen Flüchtlingen und Muslimen in westlichenGesellschaften entgegengebracht wird, so das Kalkül des IS, umso mehrkann er hoffen, dass sich einzelne Flüchtlinge und Muslimeradikalisieren und für seine Zwecke einspannen lassen.Insofern betreiben die AfD und Horst Seehofer das Geschäft des IS,wenn sie dem Generalverdacht gegen Muslime und Flüchtlinge das Wortreden. Liberale und Linke müssen sich allerdings auch eingestehen,dass es angesichts der Flüchtlingsbewegung des letzten Jahres nichtimmer leicht ist, humanitäre und sicherheitspolitische Erwägungen inEinklang zu bringen. Das geht nur mit einer internationalenZusammenarbeit, die auch den Interessen etwa der HerkunftsländerRechnung trägt. Denn warum sollen diese potenzielle Terroristenzurücknehmen, die sich erst in Europa radikalisiert haben?Humanität und Sicherheit müssen aber auch kein Gegensatz sein, wieCSU und AfD suggerieren: Gerade eine geordnete Aufnahme vonFlüchtlingen, etwa über Kontingente aus der Türkei oder Jordanien,würde eine ausgiebige Sicherheitsüberprüfung erlauben und dazubeitragen, wirklich Bedürftigen zu helfen.Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell