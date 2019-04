taz: Kommentar / Führung der Bayer AG sollte abtreten

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Berlin (ots) - Der Vorstand des Chemiekonzerns Bayer solltezurücktreten, nachdem ihm die meisten Aktionäre bei derHauptversammlung die Entlastung verweigert haben....Der Vorstand hat durch die Übernahme des US-Saatgut- undPestizidherstellers Monsanto im vergangenen Jahr bewiesen, dass ihmUmwelt und Gesundheit egal sind. Monsanto macht Milliardenumsätze mitdem Unkrautvernichter Glyphosat, den die Krebsforschungsagentur derWeltgesundheitsorganisation (IARC) als "wahrscheinlich krebserregend"eingestuft hat. Außerdem trägt Glyphosat dazu bei, dass Pflanzen- undTierarten aussterben. Das gilt auch für alle anderen Pestizide. UndAckergifte sind eine Produktart, von der Monsanto sehr abhängig ist.Die Firma ist auch führend bei gentechnisch veränderten Pflanzen,die eine umweltschädliche Landwirtschaft fördern. Mit ihrer Hilfekann zum Beispiel Mais in Monokulturen angebaut werden, die dieArtenvielfalt weiter reduzieren.Zudem ist Monsanto daran schuld, dass sich die Umweltbilanz vonBayer erheblich verschlechtert hat. Allein der Ausstoß vonklimaschädlichen Treibhausgasen ist laut Geschäftsbericht 2018 wegenMonsanto im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen. Zwar machtder Konzern jetzt auch mehr Umsatz als vor der Übernahme, aber erverbraucht nun mehr Energie, um einen Euro einzunehmen, weil Monsantoineffizienter als Bayer produziert. ... All das war bekannt, bevorBayer Monsanto schluckte. Der Bund für Umwelt und NaturschutzDeutschland zum Beispiel hatte gewarnt, dass das Geschäftsmodell vonMonsanto überholt und gescheitert sei. Aber die Bayer-Spitze hattevor allem ihren persönlichen Gewinn im Blick. Mit Werner Baumann undKollegen wird der Konzern nie auf einen grünen Zweig kommen. Deshalbsollten sie so schnell wie möglich gehen und einen Neuanfangermöglichen. --- Volltext:http://www.taz.de/Kommentar-Bayer-Hauptversammlung/!5590957/Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz Redaktion Wirtschaft & UmweltTelefon: +49-30-25902-227Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell