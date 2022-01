'taz'-Geschäftsführer Andreas Bull geht in den Ruhestand

BERLIN (dpa-AFX) - Der langjährige "taz"-Geschäftsführer Andreas Bull hört auf und geht in den Ruhestand. Er verlasse die Zeitung zum Monatsende. Bull war mehr als 30 Jahre lang mit dem bereits Ende 2019 ausgeschiedenen Karl-Heinz Ruch im Geschäftsführer-Team gewesen, wie das Medienhaus am Montag in Berlin mitteilte. Der Übergang war schon in den vergangenen Jahren eingeleitet worden: Im Geschäftsführer-Team sind nun noch Andreas Marggraf (seit Februar 2019) und Aline Lüllmann (seit Juni 2020).

Hinter der "taz" steht eine Genossenschaft mit fast 22 000 Mitgliedern. Mit Bulls Weggang von der linken Tageszeitung ordnet sich auch der Vorstand der taz Genossenschaft neu. Lüllmann rückt für Bull als geschäftsführendes Vorstandsmitglied in den Vorstand mit insgesamt fünf Mitgliedern auf. Dieser ist künftig so aufgestellt: Er besteht neben den beiden Geschäftsführern Marggraf und Lüllmann zudem aus Inlandsredakteur Pascal Beucker, Recherche-Redakteurin Anne Fromm und Werbefachfrau Anja Mierel./rin/DP/eas